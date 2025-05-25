Украина уже работает над следующими обменами пленных, - Юсов

Завершив масштабный обмен, во время которого домой вернулись 1000 украинских защитников, страна уже работает над следующими операциями.

Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Мы Украина ".

"Сегодня завершился 65 обмен военнопленными. Домой вернулась еще 1000 защитников Украины... Работа продолжается - нам нужно вернуть каждого и каждую - это четкая задача. Координационный штаб уже работает над организацией и проведением следующих операций. Каждый украинец должен вернуться из российской неволи", - отметил Юсов.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины рассказал, вместе с этим обменом с начала полномасштабного вторжения домой вернулись уже 5757 граждан Украины и иностранцев.

Обмен пленными в формате "1000 на 1000"

Напомним, на переговорах в Турции, 16 мая, делегации из Украины и России договорились о проведении масштабного обмена пленными в формате "1000 на 1000".

Из-за значительного масштаба обмен проходил в несколько дней в несколько этапов и начался в пятницу, 23 мая.

На первом этапе из российского плена освободили 390 человек: 270 военных и 120 гражданских. Среди них - бойцы ВМС, Десантно-штурмовых войск, Нацгвардии, Сил территориальной обороны и пограничники.

Вчера состоялся второй день масштабного обмена, и Украина вернула 307 военных. Среди них - 27 защитников Мариуполя, также из плена впервые освободили воинов из некоторых воинских частей.

Как известно, сегодня из российского плена вернулись еще 303 украинца. В частности освободили 70 воинов, которые обороняли Мариуполь.

РБК-Украина показывало эксклюзивные кадры масштабного обмена пленными, которые опубликовала СБУ.

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