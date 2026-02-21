Україна має ініціативи проти балістики: Федоров пропонує ЄС союз

"Рамштайн" стане довгостроковим

Нагадаємо, Україна наразі працює над реформою формату "Рамштайн", щоб зробити оборонну підтримку партнерів більш прогнозованою та довгостроковою.

Крім того, за результатами останніх зустрічей, Україна забирає з "Рамштайну" один із найбільших пакетів допомоги, який включає критично важливі засоби для посилення фронту та захисту неба.

Також повідомлялося, що українські підрозділи безпілотної ППО у січні встановили рекорд за кількістю збитих цілей, що підкреслює ефективність впровадження нових технологічних рішень у боротьбі з повітряними атаками РФ.