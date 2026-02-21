RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

У Украины есть инициативы против баллистики: Федоров предлагает ЕС союз

Фото: министр обороны Украины Михаил Федоров (facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)
Автор: Сергей Козачук

Украина призывает европейские страны объединить технологические усилия для создания новых средств противодействия баллистическим ракетам

Совместный ответ на баллистические угрозы

Во время видеоконференции с министрами обороны группы E5 (Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания) Михаил Федоров призвал к срочному расширению производственных линий.

Он отметил, что Украина уже разрабатывает собственные решения, но нуждается в более глубокой кооперации с Европой.

"Европейская оборонная промышленность должна срочно нарастить производственные возможности в сфере средств противодействия баллистическим ракетам, поскольку нынешние объемы производства остаются критически низкими", - подчеркнул глава Минобороны.

Фото: видеоконференция с министрами обороны группы E5 (mod.gov.ua)

Ракеты для Patriot и скорость решений

По его словам, отдельное внимание уделили программе PURL, которая позволяет Украине стабильно получать ракеты PAC-3 для комплексов Patriot.

Федоров выразил благодарность партнерам, в частности Борису Писториусу, за оперативность в поставках вооружения по результатам последних договоренностей.

"Быстрая реализация договоренностей в течение часов - это пример того, как мы должны работать", - подчеркнул Федоров.

Экономическое давление и финансы

Кроме оборонных вопросов, министр анонсировал новые шаги по ограничению доходов агрессора. В частности, речь идет о мерах против российского "теневого флота", которые Украина готовит совместно с ЕС.

Также Федоров отметил эффективное использование европейских кредитов.

"Эти средства должны работать на достижение главной цели - успешного завершения войны для Украины", - подытожил министр.

 

"Рамштайн" станет долгосрочным

Напомним, Украина сейчас работает над реформой формата "Рамштайн", чтобы сделать оборонную поддержку партнеров более прогнозируемой и долгосрочной.

Кроме того, по результатам последних встреч, Украина забирает из "Рамштайн" один из крупнейших пакетов помощи, который включает критически важные средства для усиления фронта и защиты неба.

Также сообщалось, что украинские подразделения беспилотной ПВО в январе установили рекорд по количеству сбитых целей, что подчеркивает эффективность внедрения новых технологических решений в борьбе с воздушными атаками РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзУкраинаМихаил Федоров