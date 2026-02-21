У Украины есть инициативы против баллистики: Федоров предлагает ЕС союз
Украина призывает европейские страны объединить технологические усилия для создания новых средств противодействия баллистическим ракетам
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Совместный ответ на баллистические угрозы
Во время видеоконференции с министрами обороны группы E5 (Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания) Михаил Федоров призвал к срочному расширению производственных линий.
Он отметил, что Украина уже разрабатывает собственные решения, но нуждается в более глубокой кооперации с Европой.
"Европейская оборонная промышленность должна срочно нарастить производственные возможности в сфере средств противодействия баллистическим ракетам, поскольку нынешние объемы производства остаются критически низкими", - подчеркнул глава Минобороны.
Фото: видеоконференция с министрами обороны группы E5 (mod.gov.ua)
Ракеты для Patriot и скорость решений
По его словам, отдельное внимание уделили программе PURL, которая позволяет Украине стабильно получать ракеты PAC-3 для комплексов Patriot.
Федоров выразил благодарность партнерам, в частности Борису Писториусу, за оперативность в поставках вооружения по результатам последних договоренностей.
"Быстрая реализация договоренностей в течение часов - это пример того, как мы должны работать", - подчеркнул Федоров.
Экономическое давление и финансы
Кроме оборонных вопросов, министр анонсировал новые шаги по ограничению доходов агрессора. В частности, речь идет о мерах против российского "теневого флота", которые Украина готовит совместно с ЕС.
Также Федоров отметил эффективное использование европейских кредитов.
"Эти средства должны работать на достижение главной цели - успешного завершения войны для Украины", - подытожил министр.
"Рамштайн" станет долгосрочным
Напомним, Украина сейчас работает над реформой формата "Рамштайн", чтобы сделать оборонную поддержку партнеров более прогнозируемой и долгосрочной.
Кроме того, по результатам последних встреч, Украина забирает из "Рамштайн" один из крупнейших пакетов помощи, который включает критически важные средства для усиления фронта и защиты неба.
Также сообщалось, что украинские подразделения беспилотной ПВО в январе установили рекорд по количеству сбитых целей, что подчеркивает эффективность внедрения новых технологических решений в борьбе с воздушными атаками РФ.