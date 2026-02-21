ua en ru
Сб, 21 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

У Украины есть инициативы против баллистики: Федоров предлагает ЕС союз

Украина, Суббота 21 февраля 2026 16:45
UA EN RU
У Украины есть инициативы против баллистики: Федоров предлагает ЕС союз Фото: министр обороны Украины Михаил Федоров (facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)
Автор: Сергей Козачук

Украина призывает европейские страны объединить технологические усилия для создания новых средств противодействия баллистическим ракетам

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Читайте также: Подразделения беспилотной ПВО в январе установили рекорд по сбитым "Шахедам", - Федоров

Совместный ответ на баллистические угрозы

Во время видеоконференции с министрами обороны группы E5 (Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания) Михаил Федоров призвал к срочному расширению производственных линий.

Он отметил, что Украина уже разрабатывает собственные решения, но нуждается в более глубокой кооперации с Европой.

"Европейская оборонная промышленность должна срочно нарастить производственные возможности в сфере средств противодействия баллистическим ракетам, поскольку нынешние объемы производства остаются критически низкими", - подчеркнул глава Минобороны.

У Украины есть инициативы против баллистики: Федоров предлагает ЕС союзФото: видеоконференция с министрами обороны группы E5 (mod.gov.ua)

Ракеты для Patriot и скорость решений

По его словам, отдельное внимание уделили программе PURL, которая позволяет Украине стабильно получать ракеты PAC-3 для комплексов Patriot.

Федоров выразил благодарность партнерам, в частности Борису Писториусу, за оперативность в поставках вооружения по результатам последних договоренностей.

"Быстрая реализация договоренностей в течение часов - это пример того, как мы должны работать", - подчеркнул Федоров.

Экономическое давление и финансы

Кроме оборонных вопросов, министр анонсировал новые шаги по ограничению доходов агрессора. В частности, речь идет о мерах против российского "теневого флота", которые Украина готовит совместно с ЕС.

Также Федоров отметил эффективное использование европейских кредитов.

"Эти средства должны работать на достижение главной цели - успешного завершения войны для Украины", - подытожил министр.

"Рамштайн" станет долгосрочным

Напомним, Украина сейчас работает над реформой формата "Рамштайн", чтобы сделать оборонную поддержку партнеров более прогнозируемой и долгосрочной.

Кроме того, по результатам последних встреч, Украина забирает из "Рамштайн" один из крупнейших пакетов помощи, который включает критически важные средства для усиления фронта и защиты неба.

Также сообщалось, что украинские подразделения беспилотной ПВО в январе установили рекорд по количеству сбитых целей, что подчеркивает эффективность внедрения новых технологических решений в борьбе с воздушными атаками РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Украина Михаил Федоров
Новости
Полгода шпионили за дронами РФ: хакеры раскрыли тайную роль Беларуси в ударах по Украине
Полгода шпионили за дронами РФ: хакеры раскрыли тайную роль Беларуси в ударах по Украине
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"