У Украины есть инициативы против баллистики: Федоров предлагает ЕС союз

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

Совместный ответ на баллистические угрозы

Во время видеоконференции с министрами обороны группы E5 (Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания) Михаил Федоров призвал к срочному расширению производственных линий.

Он отметил, что Украина уже разрабатывает собственные решения, но нуждается в более глубокой кооперации с Европой.

"Европейская оборонная промышленность должна срочно нарастить производственные возможности в сфере средств противодействия баллистическим ракетам, поскольку нынешние объемы производства остаются критически низкими", - подчеркнул глава Минобороны.

Фото: видеоконференция с министрами обороны группы E5 (mod.gov.ua)

Ракеты для Patriot и скорость решений

По его словам, отдельное внимание уделили программе PURL, которая позволяет Украине стабильно получать ракеты PAC-3 для комплексов Patriot.

Федоров выразил благодарность партнерам, в частности Борису Писториусу, за оперативность в поставках вооружения по результатам последних договоренностей.

"Быстрая реализация договоренностей в течение часов - это пример того, как мы должны работать", - подчеркнул Федоров.

Экономическое давление и финансы

Кроме оборонных вопросов, министр анонсировал новые шаги по ограничению доходов агрессора. В частности, речь идет о мерах против российского "теневого флота", которые Украина готовит совместно с ЕС.

Также Федоров отметил эффективное использование европейских кредитов.

"Эти средства должны работать на достижение главной цели - успешного завершения войны для Украины", - подытожил министр.