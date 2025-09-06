UA

Україна вже на 60% забезпечує ЗСУ власною зброєю, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський (Офіс президента)
Автор: Едуард Ткач

Україна за час повномасштабної війни вийшла на новий показник виробництва зброї. Наразі майже 60% забезпечення ЗСУ - це українська зброя.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє відеозвернення.

Глава держави поінформував, що Україна створює нові спільні виробництва зброї. Зокрема, наша країна вперше в історії почала будувати спільний завод із Данією на її території.

За словами президента, це підприємство буде виробляти компоненти для наших ракет і дронів - "зброї, яка вже дуже добре себе проявляє".

"За час цієї війни Україна вже вийшла на показник: майже 60% зброї, яка в нас є, яка в наших воїнів, - це українська зброя, і це сильна зброя, багато передових речей", - наголосив Зеленський.

Водночас український лідер додав, що є цілі, яких треба досягати. Він уточнив, що мова йде про виробництво в нашій країні або разом з нашою країною різних типів систем ППО.

"Це виклик. Ми і до цього маємо прийти. Україна вже довела, що у виробництві зброї ми серед найкращих у світі", - резюмував глава держави.

 

Виробництво української зброї

Нагадаємо, у липні міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що українське виробництво зброї зросло у 35 разів з початку повномасштабної війни. Він анонсував, що країна планує наростити цей показник.

Того ж місяця Зеленський анонсував також, що Україна домовилася із Данією про запуск спільної лінії виробництва далекобійних дронів.

Днями посол Франції в Україні заявив, що обидві країни працюють над запуском виробництва дронів для ЗСУ, яке можуть організувати в обох країнах.

Зазначимо, що це далеко не один випадок збільшення виробництва української зброї. Після початку повномасштабної війни Україна активно розвиває цей напрямок і продовжує це робити зараз.

