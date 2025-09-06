Україна вже на 60% забезпечує ЗСУ власною зброєю, - Зеленський

Глава держави поінформував, що Україна створює нові спільні виробництва зброї. Зокрема, наша країна вперше в історії почала будувати спільний завод із Данією на її території.

За словами президента, це підприємство буде виробляти компоненти для наших ракет і дронів - "зброї, яка вже дуже добре себе проявляє".

"За час цієї війни Україна вже вийшла на показник: майже 60% зброї, яка в нас є, яка в наших воїнів, - це українська зброя, і це сильна зброя, багато передових речей", - наголосив Зеленський.

Водночас український лідер додав, що є цілі, яких треба досягати. Він уточнив, що мова йде про виробництво в нашій країні або разом з нашою країною різних типів систем ППО.

"Це виклик. Ми і до цього маємо прийти. Україна вже довела, що у виробництві зброї ми серед найкращих у світі", - резюмував глава держави.