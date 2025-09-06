Украина уже на 60% обеспечивает ВСУ своим оружием, - Зеленский

Глава государства проинформировал, что Украина создает новые совместные производства оружия. В частности, наша страна впервые в истории начала строить совместный завод с Данией на ее территории.

По словам президента, это предприятие будет производить компоненты для наших ракет и дронов - "оружия, которое уже очень хорошо себя проявляет".

"За время этой войны Украина уже вышла на показатель: почти 60% оружия, которое у нас есть, которое у наших воинов, - это украинское оружие, и это сильное оружие, много передовых вещей", - подчеркнул Зеленский.

В то же время украинский лидер добавил, что есть цели, которых надо достигать. Он уточнил, что речь идет о производстве в нашей стране или вместе с нашей страной различных типов систем ПВО.

"Это вызов. Мы и к этому должны прийти. Украина уже доказала, что в производстве оружия мы среди лучших в мире", - резюмировал глава государства.