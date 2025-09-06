Украина уже на 60% обеспечивает ВСУ своим оружием, - Зеленский

Украина за время полномасштабной войны вышла на новый показатель производства оружия. Сейчас почти 60% обеспечения ВСУ - это украинское оружие.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее видеообращение.
Глава государства проинформировал, что Украина создает новые совместные производства оружия. В частности, наша страна впервые в истории начала строить совместный завод с Данией на ее территории.
По словам президента, это предприятие будет производить компоненты для наших ракет и дронов - "оружия, которое уже очень хорошо себя проявляет".
"За время этой войны Украина уже вышла на показатель: почти 60% оружия, которое у нас есть, которое у наших воинов, - это украинское оружие, и это сильное оружие, много передовых вещей", - подчеркнул Зеленский.
В то же время украинский лидер добавил, что есть цели, которых надо достигать. Он уточнил, что речь идет о производстве в нашей стране или вместе с нашей страной различных типов систем ПВО.
"Это вызов. Мы и к этому должны прийти. Украина уже доказала, что в производстве оружия мы среди лучших в мире", - резюмировал глава государства.
Напомним, в июле министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинское производство оружия выросло в 35 раз с начала полномасштабной войны. Он анонсировал, что страна планирует нарастить этот показатель.
В том же месяце Зеленский анонсировал также, что Украина договорилась с Данией о запуске совместной линии производства дальнобойных дронов.
На днях посол Франции в Украине заявил, что обе страны работают над запуском производства дронов для ВСУ, которое могут организовать в обеих странах.
Отметим, что это далеко не один случай увеличения производства украинского оружия. После начала полномасштабной войны Украина активно развивает это направление и продолжает это делать сейчас.