Україна ввела санкції проти постачальників деталей для балістики РФ
Ще 23 компанії військово-промислового комплексу Росії потрапили під українські санкції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Президента України.
Україна ухвалила нові санкції проти ВПК Росії
Президент України Володимир Зеленський 3 серпня підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України. Воно стосується санкцій проти суб’єктів, що працюють на військово-промисловий комплекс РФ.
Під санкції потрапили 23 компанії та пов’язані з ними 20 фізичних осіб. Вони виробляють і постачають обладнання і компоненти для російського ВПК та силових структур в обхід санкцій.
Хто у списках
Серед них - компанія "Кідма Тек", яка виготовляє:
- оптичні прилади,
- засоби ППО,
- РСЗВ.
Також компанія ремонтує авіаційні й протитанкові керовані ракети,
Під українські санкції потрапив і завод імені Морозова, що входить у структуру підсанкційного "Ростєха".
Там виготовляють:
- вибухові речовини,
- ракетне паливо,
- матеріали для ракетних комплексів (зокрема, твердопаливні заряди для двигуна балістичної ракети "Іскандер-М".
Хто ще у санкційних списках:
- "Спецелектронкомплект" - залучена до виробництва керованих авіаційних ракет;
- підприємство "Аурум" постачає системи РЕБ і дрони для російських окупантів.
Також у списку російські ІТ-підприємства, які створюють цифрові рішення і програми інформаційної безпеки для державних і приватних замовників.
"Кожне підприємство, яке втратить доступ до компонентів, технологій чи фінансування, виробить менше балістичних ракет, дронів та іншої зброї для війни", - зазначив радник - уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.
Раніше РБК-Україна писало, що Зеленський заявив: Україна буде робити все можливе, щоб війна проти РФ завершилася ще до початку зими 2026 року.
Крім того, Конгрес США може ухвалити законопроєкт про "пекельні санкції" проти Росії на початку осені. Про це Власюк розповів у коментарі журналістам.