Україна буде старатися змусити РФ закінчити війну до зими, - Зеленський

Україна буде робити все можливе, щоб російська війна завершилася ще до початку зими 2026 року.

Як повідомляє РБК-Україна , про це український президент Володимир Зеленський заявив під час наради послів України в Києві.

Глава держави озвучив подальший чіткий алгоритм, щоб схилити Росію до миру якомога швидше.

"Цього року ваше (послів - ред.) завдання - дати максимальну підтримку зовнішньому треку у відносинах з партнерами для уряду України", - наголосив Зеленський.

За його словами, наразі неможливо на 100 % спрогнозувати, коли спрацюють всі дипломатичні зусилля, далекобійні санкції України проти Росії, мідлтрайки та всі санкції партнерів.

Однак вони повинні сягнути саме такого рівня тиску, щоб у Росії не залишилось іншої альтернативи крім миру.

"Ми будемо дуже старатися, щоб це сталося до зими, восени, але ми чітко розуміємо, з ким ми маємо справу і що Путін сподівається затягувати цю війну і надалі. Він готує у себе мобілізацію і нові удари. Ми бачимо справжні наміри Росії об 'єднуємо партнерів і тиснемо на агресора", - наголосив Зеленський.

Володимир Зеленський знає про нові плани Путіна (Фото: інфографіка РБК-Україна)