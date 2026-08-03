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Україна буде старатися змусити РФ закінчити війну до зими, - Зеленський

13:28 03.08.2026 Пн
2 хв
Однак поки у Путіна інші плани
aimg Роман Кот aimg Юлія Капітонова
Україна буде старатися змусити РФ закінчити війну до зими, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Україна буде робити все можливе, щоб російська війна завершилася ще до початку зими 2026 року.

Як повідомляє РБК-Україна, про це український президент Володимир Зеленський заявив під час наради послів України в Києві.

Глава держави озвучив подальший чіткий алгоритм, щоб схилити Росію до миру якомога швидше.

"Цього року ваше (послів - ред.) завдання - дати максимальну підтримку зовнішньому треку у відносинах з партнерами для уряду України", - наголосив Зеленський.

За його словами, наразі неможливо на 100 % спрогнозувати, коли спрацюють всі дипломатичні зусилля, далекобійні санкції України проти Росії, мідлтрайки та всі санкції партнерів.

Однак вони повинні сягнути саме такого рівня тиску, щоб у Росії не залишилось іншої альтернативи крім миру.

"Ми будемо дуже старатися, щоб це сталося до зими, восени, але ми чітко розуміємо, з ким ми маємо справу і що Путін сподівається затягувати цю війну і надалі. Він готує у себе мобілізацію і нові удари. Ми бачимо справжні наміри Росії об 'єднуємо партнерів і тиснемо на агресора", - наголосив Зеленський.

Україна буде старатися змусити РФ закінчити війну до зими, - ЗеленськийВолодимир Зеленський знає про нові плани Путіна (Фото: інфографіка РБК-Україна)

До речі, раніше РБК-Україна розповідало, що Зеленський знайшов для Умєрова нову посаду.

Також ми писали, що президент розкрив реальні втрати Україна та РФ у війні.

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