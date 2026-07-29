У Зеленського назвали можливі терміни ухвалення у США "пекельних санкцій" проти РФ

Конгрес США може ухвалити законопроєкт про "пекельні санкції" проти Росії на початку осені.

Як повідомляє РБК-Україна , про це уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк розповів у коментарі журналістам.

"Після того вони повинні були би на початок вересня перейти до Палати представників. Там підтверджується цей законопроект, після чого він піде на підпис до Білого дому", - розповів Власюк.

За його словами, цього тижня конгресмени мають остаточно проголосувати у Верхній палаті Конгресу США.

"Пекельні санкції" проти Росії

Нагадаємо, 28 липня Сенат США підтримав законопроект про посилення санкцій проти Росії та Ірану, одним із авторів якого був сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Відомо, що президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у США, зустрівся із понад 60 американськими сенаторами.

Зеленський заявив, що новий санкційний законопроект США проти Росії має значення не лише у контексті тиску на Кремль, а й є важливим сигналом для Європи.

ЗМІ повідомляли, що саме Зеленський та президент Фінляндії Александр Стубб переконали сенаторів США підтримати законопроєкт про "пекельні санкції" проти Росії.

Поки що санкції проти РФ схвалено не остаточно, на них чекає ще одне голосування Сенату, що планують встигнути до серпня, а далі слово за Палатою представників.