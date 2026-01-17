Україна ввела санкції проти Паралімпійського комітету і Федерації кіберспорту РФ: деталі

Президент України Володимир Зеленський 17 січня ввів у дію рішення щодо нових санкцій проти РФ. Під обмеження потрапили переважно російські кіберспортсмени та "паралімпійці".
Про це повідомляє РБК-Україна з із посиланням на сайт президента України.
Відповідний указ за підписом Зеленського вже з'явився на сайті. В ньому зазначається, що вводиться в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 січня 2026 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".
"Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - сказано у документі.
Хто потрапив під санкції:
Серед санкційних заходів, які застосовані до вищеперерахованих осіб та організацій - блокування активів, анулювання угод та договорів, заборона на відвідування України, припинення дозволів та ліцензій, позбавлення українських державних нагород та інше.
Нагадаємо, що 17 січня Зеленський повідомив, що вже підписав нове санкційне рішення, спрямоване проти осіб, які виправдовують російську агресію та використовуються Кремлем у пропагандистських цілях.
До цього наприкінці грудня 2025 року президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку кількох нових пакетів санкцій проти громадян РФ та їхніх партнерів за підтримку війни проти України.
Першими санкціями у 2026 році стали масштабні обмеження проти росіян та їхніх поплічників. Відповідний указ про введення в дію рішення РНБО щодо застосування санкцій проти 95 фізичних та 70 юридичних осіб, більшість із яких є громадянами та резидентами Росії, Зеленський підписав 4 січня.