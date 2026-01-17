Україна ввела санкції проти Паралімпійського комітету і Федерації кіберспорту РФ: деталі

Відповідний указ за підписом Зеленського вже з'явився на сайті. В ньому зазначається, що вводиться в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 січня 2026 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

"Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - сказано у документі.

Хто потрапив під санкції:

Паралімпійський комітет Росії терміном на 10 років;

Федерація комп'ютерного спорту Росії терміном на 10 років;

Букін Яків Сергійович терміном на 10 років;

Рожков Павло Олексійович терміном на 10 років;

Сміт Дмитро В'ячеславович терміном на 10 років.

Серед санкційних заходів, які застосовані до вищеперерахованих осіб та організацій - блокування активів, анулювання угод та договорів, заборона на відвідування України, припинення дозволів та ліцензій, позбавлення українських державних нагород та інше.