Украина ввела санкции против Паралимпийского комитета и Федерации киберспорта РФ: детали

Соответствующий указ за подписью Зеленского уже появился на сайте. В нем отмечается, что вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 января 2026 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

"Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим Указом, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - сказано в документе.

Кто попал под санкции:

Паралимпийский комитет России сроком на 10 лет;

Федерация компьютерного спорта России сроком на 10 лет;

Букин Яков Сергеевич сроком на 10 лет;

Рожков Павел Алексеевич сроком на 10 лет;

Смит Дмитрий Вячеславович сроком на 10 лет.

Среди санкционных мер, которые применены к вышеперечисленным лицам и организациям - блокирование активов, аннулирование соглашений и договоров, запрет на посещение Украины, прекращение разрешений и лицензий, лишение украинских государственных наград и прочее.