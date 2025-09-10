Україна ввела санкції проти осіб, що підтримують російський ВПК: хто в списку

Варто зазначити, що сьогодні, 10 вересня, Україна синхронізувала антиросійські санкції з Британією, зокрема проти осіб, задіяних у забезпеченні роботи тіньового флоту танкерів.

За словами уповноваженого по санкціях Владислава Власюка, синхронізовано на 100% санкції Британії цього року. Він відзначив, що це:

47 фізичних осіб,

81 юридична особа.

Варто зауважити, що нещодавно Україна повністю синхронізувала санкції, які в цьому році запровадила Канада. Вони були введені проти 139 фізичних та юридичних осіб, що працюють на війну Росії. Примітно, що серед них є й родичі глави Кремля Володимира Путіна.

Також президент Зеленський підписав два укази, які запроваджують санкції проти іноземних спонсорів війни Росії в Україні.

А незадовго до цього Зеленський підписав укази, що запроваджують нові персональні та секторальні санкції проти 35 фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із держкорпорацією "Росатом" та енергетичними компаніями РФ.