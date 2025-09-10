Украина ввела санкции против лиц, поддерживающих российский ВПК: кто в списке

Стоит отметить, что сегодня, 10 сентября, Украина синхронизировала антироссийские санкции с Британией, в частности против лиц, задействованных в обеспечении работы теневого флота танкеров.

По словам уполномоченного по санкциям Владислава Власюка, синхронизированы на 100% санкции Британии в этом году. Он отметил, что это:

47 физических лиц,

81 юридическое лицо.

Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

Стоит заметить, что недавно Украина полностью синхронизировала санкции, которые в этом году ввела Канада. Они были введены против 139 физических и юридических лиц, работающих на войну России. Примечательно, что среди них есть и родственники главы Кремля Владимира Путина.

Также президент Зеленский подписал два указа, которые вводят санкции против иностранных спонсоров войны России в Украине.

А незадолго до этого Зеленский подписал указы, вводящие новые персональные и секторальные санкции против 35 физических и юридических лиц, связанных с госкорпорацией "Росатом" и энергетическими компаниями РФ.