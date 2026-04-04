Україна ввела нові санкції проти російського ВПК

Україна ввела санкції проти компаній та осіб, які забезпечують ВПК Росії, сприяють обходу санкцій, здійснюють незаконну підприємницьку діяльність на тимчасово окупованих територіях і брали участь у будівництві Керченського мосту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази президента України Володимира Зеленського.

До санкційного пакету проти російського ВПК увійшло 26 фізичних і 31 юридична особа. Серед них компанії, що виробляють підводні, надводні і повітряні безекіпажні роботизовані комплекси та програмне забезпечення до них.

До цього списку увійшли і компанії, які виробляють та обслуговують різну зброю: засоби РЕБ, системи озброєння ППО, броньовану техніку, підводні човни, кораблі, судна допоміжного флоту, портову техніку й деталі до них.

Також санкції запровадили проти підприємств авіабудівної галузі - виробників та ремонтників деталей для вертольотів сімейства Мі-8, Мі-17, Мі-171, Мі-172, Мі-14.

Ще один пакет обмежень стосується 7 фізичних і 11 юридичних осіб: компанії та їхні керівники, які сприяють обходу санкцій. Серед них - виробники деталей до ракет Х-101, Х-59М2/М2А та "Іскандер-К".

Також до цього списку увійшли компанії, які незаконно займаються підприємництвом на тимчасово окупованих територіях та причетні до будівництва Кримського мосту.

Україна передасть партнерам усю необхідну інформацію для синхронізації санкцій у міжнародних юрисдикціях.

"Ці санкції б’ють по ядру російського військово-промислового комплексу, від виробників озброєнь і критичних компонентів до мереж, які забезпечують обхід санкцій. Ми послідовно закриваємо ланки, включно з діяльністю на тимчасово окупованих територіях", - зазначив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.