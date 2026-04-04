Украина ввела новые санкции против российского ВПК

Украина ввела санкции против компаний и лиц, которые обеспечивают ВПК России, способствуют обходу санкций, осуществляют незаконную предпринимательскую деятельность на временно оккупированных территориях и участвовали в строительстве Керченского моста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы президента Украины Владимира Зеленского.

В санкционный пакет против российского ВПК вошло 26 физических и 31 юридическое лицо. Среди них компании, производящие подводные, надводные и воздушные безэкипажные роботизированные комплексы и программное обеспечение к ним.

В этот список вошли и компании, которые производят и обслуживают различное оружие: средства РЭБ, системы вооружения ПВО, бронированную технику, подводные лодки, корабли, суда вспомогательного флота, портовую технику и детали к ним.

Также санкции ввели против предприятий авиастроительной отрасли - производителей и ремонтников деталей для вертолетов семейства Ми-8, Ми-17, Ми-171, Ми-172, Ми-14.

Еще один пакет ограничений касается 7 физических и 11 юридических лиц: компании и их руководители, которые способствуют обходу санкций. Среди них - производители деталей к ракетам Х-101, Х-59М2/М2А и "Искандер-К".

Также в этот список вошли компании, которые незаконно занимаются предпринимательством на временно оккупированных территориях и причастны к строительству Крымского моста.

Украина передаст партнерам всю необходимую информацию для синхронизации санкций в международных юрисдикциях.

"Эти санкции бьют по ядру российского военно-промышленного комплекса, от производителей вооружений и критических компонентов до сетей, которые обеспечивают обход санкций. Мы последовательно закрываем звенья, включая деятельность на временно оккупированных территориях", - отметил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.