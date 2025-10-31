У списку ресурси УПЦ. Україна ввела нові санкції проти пропаганди і ВПК Росії

Президент Володимир Зеленський підписав два укази про введення в дію рішень РНБО щодо застосування санкцій проти проросійських пропагандистів і компаній, які підтримують ВПК Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази глав держави.
Перший указ стосується проросійських пропагандистів - 14 фізичних осіб, які виправдовують збройну агресію Росії та заперечують окупацію українських територій і фінансуються коштом прибутків від вугільної промисловості на тимчасово окупованій території Донбасу.
Зокрема, під санкції потрапила "Спілка православних журналістів" та православний канал "Перший Козацький".
Другим указом запроваджені санкції проти виробників і постачальників російського ВПК -10 фізичних осіб і 31 юридичної - резидентів Росії, Китаю та Ірану.
Серед них - компанії та їх керівники й власники, які пов’язані з постачанням до Росії обладнання та компонентів в обхід санкцій. Також санкції застосовані до державних органів та юридичних осіб Ірану, які постачали в Росію військову продукцію.
Інформаційне агентство "Спілка православних журналістів" (СПЖ) - це інформаційне видання Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).
Основною діяльністю СПЖ із часом стала публікація матеріалів про конфлікти щодо переходів парафій з УПЦ МП до Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) та Православної церкви України (ПЦУ).
У матеріалах видання вкрай негативно пише про УПЦ КП та ПЦУ і підтримує УПЦ МП і фактично є її рупором.
СПЖ також піддає критиці автокефалію і діяльність Православної церкви України. Видання неодноразово викривали на поширенні фейків.
У 2024 році деякі працівники СПЖ постали перед судом за антиукраїнську пропаганду.
Канал "Перший Козацький" пов’язаний із висвітленням тем, що стосуються УПЦ МП та має проросійську орієнтацію.
Згідно з відкритою інформацією, канал працював та продовжує працювати над матеріалами, які критикують або висвітлюють переслідування УПЦ МП, а також виробляють сюжети, що можуть мати контекст інформаційної кампанії.
Канал неодноразово піддавався блокуванням на YouTube. Через зміст матеріалів каналу він розглядається як частина інформаційного впливу чи пропаганди.
Нагадаємо, у вересні Україна запровадила нові персональні санкції проти осіб та компаній, які підтримують військово-промисловий комплекс, тіньовий флот та енергетичний сектор Росії.
Також президент Зеленський підписав два укази, які запроваджують санкції проти іноземних спонсорів війни Росії в Україні.
А незадовго до цього Зеленський підписав укази, що запроваджують нові персональні та секторальні санкції проти 35 фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із держкорпорацією "Росатом" та енергетичними компаніями РФ.
Варто зауважити, що нещодавно Україна повністю синхронізувала санкції, які в цьому році запровадила Канада. Вони були введені проти 139 фізичних та юридичних осіб, що працюють на війну Росії. Примітно, що серед них є й родичі глави Кремля Володимира Путіна.