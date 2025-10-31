RU

В списке ресурсы УПЦ. Украина ввела новые санкции против пропаганды и ВПК России

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Владимир Зеленский подписал два указа о введении в действие решений СНБО по применению санкций против пророссийских пропагандистов и компаний, которые поддерживают ВПК России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы глав государства.

Первый указ касается пророссийских пропагандистов - 14 физических лиц, которые оправдывают вооруженную агрессию России и отрицают оккупацию украинских территорий и финансируются за счет доходов от угольной промышленности на временно оккупированной территории Донбасса.

В частности, под санкции попал "Союз православных журналистов" и православный канал "Первый Казацкий".

Вторым указом введены санкции против производителей и поставщиков российского ВПК -10 физических лиц и 31 юридического - резидентов России, Китая и Ирана.

Среди них - компании и их руководители и владельцы, которые связаны с поставками в Россию оборудования и компонентов в обход санкций. Также санкции применены к государственным органам и юридическим лицам Ирана, которые поставляли в Россию военную продукцию.

"Союз православных журналистов"

Информационное агентство "Союз православных журналистов" (СПЖ) - это информационное издание Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Основной деятельностью СПЖ со временем стала публикация материалов о конфликтах относительно переходов приходов из УПЦ МП в Украинскую православную церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Православную церковь Украины (ПЦУ).

В материалах издание крайне негативно пишет об УПЦ КП и ПЦУ и поддерживает УПЦ МП и фактически является ее рупором.

СПЖ также подвергает критике автокефалию и деятельность Православной церкви Украины. Издание неоднократно уличали в распространении фейков.

В 2024 году некоторые работники СПЖ предстали перед судом за антиукраинскую пропаганду.

Первый Казацкий

Канал "Первый Казацкий" связан с освещением тем, касающихся УПЦ МП и имеет пророссийскую ориентацию.

Согласно открытой информации, канал работал и продолжает работать над материалами, которые критикуют или освещают преследования УПЦ МП, а также производят сюжеты, которые могут иметь контекст информационной кампании.

Канал неоднократно подвергался блокировкам на YouTube. Из-за содержания материалов канала он рассматривается как часть информационного воздействия или пропаганды.

 

Санкции Украины против России

Напомним, в сентябре Украина ввела новые персональные санкции против лиц и компаний, которые поддерживают военно-промышленный комплекс, теневой флот и энергетический сектор России.

Также президент Зеленский подписал два указа, которые вводят санкции против иностранных спонсоров войны России в Украине.

А незадолго до этого Зеленский подписал указы, вводящие новые персональные и секторальные санкции против 35 физических и юридических лиц, связанных с госкорпорацией "Росатом" и энергетическими компаниями РФ.

Стоит заметить, что недавно Украина полностью синхронизировала санкции, которые в этом году ввела Канада. Они были введены против 139 физических и юридических лиц, работающих на войну России. Примечательно, что среди них есть и родственники главы Кремля Владимира Путина.

