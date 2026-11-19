Україна вночі 19 листопада втретє за тиждень атакувала Кримський міст, що з'єднує Краснодарський край РФ з окупованим Кримом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Медуза".
У Міністерстрві транспорту Росії заявили, що через атаку рух поїздів по мосту зупинено.
За інформацією російського відомства, фахівці проводять оцінку завданих збитків. Постраждалих внаслідок ударів по мосту немає.
Раніше у мережі з'явилася інформація, що в залізничну частину Кримського мосту було щонайменше два влучання.
Telegram-канал "Кримський вітер" з посиланням на очевидців пише, що арка залізничної частини мосту на місці, пошкоджень не видно.
Нагадаємо, вперше цього тижня Україна уразила Кримський міст 16 листопада.
Тоді окупаційна адміністрація перекрила автомобільний рух, а на під'їздах до переправи утворилися багатокілометрові затори.
Речник Кремля Дмитро Пєсков згодом заявив, що пошкодження мосту нібито незначні. Однак опубліковані пізніше знімки свідчили про пошкодження дорожнього полотна та деформацію однієї з арок споруди.
У ніч на 17 листопада Кримський міст знову зазнав атаки. У районі переправи через Керченську протоку прогриміла серія потужних вибухів, після чого окупаційна влада оголосила про зупинення руху транспорту.
Згодом стало відомо, що міст частково зруйнувався, у воду впали арка мосту та автомобільний проліт.
А сьогодні вранці, 19 листопада, Генштаб ЗСУ "привітав" лісабонський міст Васко да Гама зі званням найдовшого в Європі. Так військові натякнули на нічну атаку на Кримський міст, який раніше мав це звання.