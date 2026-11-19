Удари по Кримському мосту

Нагадаємо, вперше цього тижня Україна уразила Кримський міст 16 листопада.

Тоді окупаційна адміністрація перекрила автомобільний рух, а на під'їздах до переправи утворилися багатокілометрові затори.

Речник Кремля Дмитро Пєсков згодом заявив, що пошкодження мосту нібито незначні. Однак опубліковані пізніше знімки свідчили про пошкодження дорожнього полотна та деформацію однієї з арок споруди.

У ніч на 17 листопада Кримський міст знову зазнав атаки. У районі переправи через Керченську протоку прогриміла серія потужних вибухів, після чого окупаційна влада оголосила про зупинення руху транспорту.

Згодом стало відомо, що міст частково зруйнувався, у воду впали арка мосту та автомобільний проліт.

А сьогодні вранці, 19 листопада, Генштаб ЗСУ "привітав" лісабонський міст Васко да Гама зі званням найдовшого в Європі. Так військові натякнули на нічну атаку на Кримський міст, який раніше мав це звання.