Украина ночью 19 ноября третий раз за неделю атаковала Крымский мост, соединяющий Краснодарский край РФ с оккупированным Крымом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Медуза".
В Министерстве транспорта России заявили, что из-за атаки движение поездов по мосту остановлено.
По информации российского ведомства, специалисты проводят оценку нанесенного ущерба. Пострадавших в результате ударов по мосту нет.
Ранее в сети появилась информация, что в железнодорожную часть Крымского моста было по меньшей мере два попадания.
Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на очевидцев пишет, что арка железнодорожной части моста на месте повреждений не видно.
Напомним, впервые на этой неделе Украина поразила Крымский мост 16 ноября.
Тогда оккупационная администрация перекрыла автомобильное движение, а на подъездах к переправе образовались многокилометровые пробки.
Спикер Кремля Дмитрий Песков впоследствии заявил, что повреждения моста якобы незначительны. Однако опубликованные позже снимки свидетельствовали о повреждении дорожного полотна и деформации одной из арок постройки.
В ночь на 17 ноября Крымский мост снова подвергся атаке . В районе переправы через Керченский пролив прогремела серия мощных взрывов, после чего оккупационные власти объявили об остановке движения транспорта.
Впоследствии стало известно, что мост частично разрушился, в воду упали арка моста и автомобильный пролет.
А сегодня утром, 19 ноября, Генштаб ВСУ "поздравил" лиссабонский мост Васко да Гама со званием самого длинного в Европе. Таквоенные намекнули на ночную атаку на Крымский мост, который ранее имел это звание.