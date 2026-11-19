Удары по Крымскому мосту

Напомним, впервые на этой неделе Украина поразила Крымский мост 16 ноября.

Тогда оккупационная администрация перекрыла автомобильное движение, а на подъездах к переправе образовались многокилометровые пробки.

Спикер Кремля Дмитрий Песков впоследствии заявил, что повреждения моста якобы незначительны. Однако опубликованные позже снимки свидетельствовали о повреждении дорожного полотна и деформации одной из арок постройки.

В ночь на 17 ноября Крымский мост снова подвергся атаке . В районе переправы через Керченский пролив прогремела серия мощных взрывов, после чего оккупационные власти объявили об остановке движения транспорта.

Впоследствии стало известно, что мост частично разрушился, в воду упали арка моста и автомобильный пролет.

А сегодня утром, 19 ноября, Генштаб ВСУ "поздравил" лиссабонский мост Васко да Гама со званием самого длинного в Европе. Таквоенные намекнули на ночную атаку на Крымский мост, который ранее имел это звание.