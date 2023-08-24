СБУ в Житомирі затримала вчительку. Вона заперечувала звірства окупантів у Бучі
Викладачка ліцею в Житомирі називала "постановкою" злочини росіян у Бучі. Правоохоронці повідомили їй про підозру в запереченні агресії РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління СБ України в Житомирській області.
Деталі справи
У приміщенні навчального закладу на початку червня цього року жінка привселюдно звинувачувала українських військових у тому, що саме вони бомблять свою ж інфраструктуру.
"З її слів, український літак поблизу Озерного (Житомирський район) теж збили свої ж", - йдеться у повідомленні.
Численні злочини і звірства окупантів в Ірпені та Бучі підозрювана публічно називала "спланованою постановкою", зрежисованою українською владою.
Яку ще пропаганду РФ поширювала викладачка
Також підозрювана заявила, що 2014 року російські військові прийшли в український Донецьк, бо нібито "місцеві жителі самі хотіли і просили цього".
Фото: Оголошення підозри (facebook.com/ssu.zhytomyr)
Аналогічні паралелі проводила вона і щодо повномасштабного збройного вторгнення РФ в Україну в лютому минулого року, повторюючи своїм опонентам, що "це не Росія до нас прийшла".
Що їй загрожує за скоєне
Співробітники Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру у виправдовуванні та запереченні збройної агресії РФ проти України. Їй загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.
В Україні регулярно виявляють зрадників і поплічників РФ
Служба безпеки Україн затримала у Дніпрі агента головного управління Генштабу Збройних сил РФ (відомого як ГРУ), який діяв під прикриттям волонтерського фонду.
Також Служба безпеки затримала адвоката-зрадника, який був агентом російської ФСБ і шпигував за українськими блокпостами у Краматорську.
Нещодавно співробітники Служби безпеки України затримали інформатора ФСБ, який збирав для ворога розвіддані про місця базування Сил оборони у прифронтових районах Донецької області.
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