ua en ru
Чт, 24 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

СБУ в Житомирі затримала вчительку. Вона заперечувала звірства окупантів у Бучі

Житомир, Четвер 24 серпня 2023 20:00
UA EN RU
СБУ в Житомирі затримала вчительку. Вона заперечувала звірства окупантів у Бучі Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Викладачка ліцею в Житомирі називала "постановкою" злочини росіян у Бучі. Правоохоронці повідомили їй про підозру в запереченні агресії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління СБ України в Житомирській області.

Деталі справи

У приміщенні навчального закладу на початку червня цього року жінка привселюдно звинувачувала українських військових у тому, що саме вони бомблять свою ж інфраструктуру.

"З її слів, український літак поблизу Озерного (Житомирський район) теж збили свої ж", - йдеться у повідомленні.

Численні злочини і звірства окупантів в Ірпені та Бучі підозрювана публічно називала "спланованою постановкою", зрежисованою українською владою.

Яку ще пропаганду РФ поширювала викладачка

Також підозрювана заявила, що 2014 року російські військові прийшли в український Донецьк, бо нібито "місцеві жителі самі хотіли і просили цього".

СБУ в Житомирі затримала вчительку. Вона заперечувала звірства окупантів у Бучі

Фото: Оголошення підозри (facebook.com/ssu.zhytomyr)

Аналогічні паралелі проводила вона і щодо повномасштабного збройного вторгнення РФ в Україну в лютому минулого року, повторюючи своїм опонентам, що "це не Росія до нас прийшла".

Що їй загрожує за скоєне

Співробітники Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру у виправдовуванні та запереченні збройної агресії РФ проти України. Їй загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

В Україні регулярно виявляють зрадників і поплічників РФ

Служба безпеки Україн затримала у Дніпрі агента головного управління Генштабу Збройних сил РФ (відомого як ГРУ), який діяв під прикриттям волонтерського фонду.

Також Служба безпеки затримала адвоката-зрадника, який був агентом російської ФСБ і шпигував за українськими блокпостами у Краматорську.

Нещодавно співробітники Служби безпеки України затримали інформатора ФСБ, який збирав для ворога розвіддані про місця базування Сил оборони у прифронтових районах Донецької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Російська Федерація Житомир Буча Київська область Ирпень Війна в Україні
NEWS
Зеленський підтвердив, що Норвегія погодилася передати Україні F-16
Зеленський підтвердив, що Норвегія погодилася передати Україні F-16
DAILY
Уроки між тривогами. Як в Україні будуть працювати школи і до чого готуватися батькам
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Уроки між тривогами. Як в Україні будуть працювати школи і до чого готуватися батькам