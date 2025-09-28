ua en ru
Палачі Бучі: ідентифіковано 13 російських командирів, причетних до вбивств цивільних

Україна, Неділя 28 вересня 2025 20:27
Палачі Бучі: ідентифіковано 13 російських командирів, причетних до вбивств цивільних Фото: росіяни окупували Бучу трохи більше, ніж на місяць (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Британські журналісти ідентифікували 13 російських офіцерів та генералів, які причетні до масштабних воєнних злочинів у Бучі Київської області. На початку війни в березні 2022 року росіяни вбили там сотні цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на британське видання The Sunday Times.

Зазначається, що особи росіян були встановлені завдяки роботі незалежних юристів та слідчих. Вони використовували розвідувальні дані з відкритих джерел та отримали підтвердження від українських правоохоронних органів.

Окрім 13 офіцерів та генералів було офіційно ідентифіковано понад 80 російських солдатів, також причетних до вбивств цивільного населення безпосередньо в Бучі. Проте більшість досі не вдалося достеменно ідентифікувати.

Список воєнних злочинців

Видання навело список ідентифікованих росіян, чиї імена та провина підтверджені численними доказами з різних державних та незалежних джерел в Україні та не тільки:

  • Тодішній командувач Східного військового округу на початку війни в Україні, генерал-полковник Олександр Чайко.
  • Генерал-майор Сергій Чубарикін, який командував 76-ю гвардійською повітряно-десантною дивізією. Більшість воєнних злочинів у Бучі - справа рук солдатів з цього підрозділу, в тому числі страти, тортури, пограбування та інше.
  • Командувач 234-го полку Артем Городілов із позивним "Уран". Його полк звинуватили у понад 40 воєнних злочинах тільки за час місячної окупації Бучі, що стало своєрідним "антирекордом" - це найбільша кількість зафіксованих випадків. Городілов та його полк винні у вбивствах, грабежах та зґвалтуваннях. Комполка був співучасником того, що робити його солдати.
  • Командувач 64-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади підполковник Азатбек Омурбеков. Став одним з найбільш відомих росіян за кількістю воєнних злочинів, в тому числі в Бучі. Наразі Омурбекова переслідують по всьому світу, як злочинця.
  • Лейтенант 5-ї гвардійської танкової бригади Микола Соковіков. Заочно засуджений до довічного ув'язнення за вбивства цивільних.
  • Командир 5-ї гвардійської танкової бригади полковник Андрій Кондров, який брав участь у злочинах Соковікова та віддавав накази.
  • Генерал-полковник Олександр Санчик.
  • Генерал-полковник Валерій Солодчук.
  • Полковник Юрій Медведєв.
  • Підполковник Денис Суворов.
  • Полковник Олексій Толмачет.
  • Генерал-майор Володимир Селіверстов.
  • Генерал-майор Вадим Панков.
  • Полковник Сергій Карасьов.

Палачі Бучі: ідентифіковано 13 російських командирів, причетних до вбивств цивільнихФото: The Sunday Times

Звірства росіян у Бучі

У лютому 2022 року під час російського вторгнення в Україну місто Буча Київської області було окуповане загарбниками в перші дні. За трохи більше, ніж місяць окупації, росіяни вбили понад 500 цивільних в місті. Масштаби злочинів з'ясувалися тільки, коли Київська область була повністю звільнена від російських військ.

Повну кількість жертв та деталі багатьох злочинів досі не вдалося встановити. Десятки людей вважаються зниклими безвісти. А багато росіян-карателів, які вчиняли злочини в Бучі, вже притягнуті до найвищої відповідальності - ліквідовані на фронті Силами оборони.

