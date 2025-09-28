Палачі Бучі: ідентифіковано 13 російських командирів, причетних до вбивств цивільних

Британські журналісти ідентифікували 13 російських офіцерів та генералів, які причетні до масштабних воєнних злочинів у Бучі Київської області. На початку війни в березні 2022 року росіяни вбили там сотні цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на британське видання The Sunday Times .

Зазначається, що особи росіян були встановлені завдяки роботі незалежних юристів та слідчих. Вони використовували розвідувальні дані з відкритих джерел та отримали підтвердження від українських правоохоронних органів.

Окрім 13 офіцерів та генералів було офіційно ідентифіковано понад 80 російських солдатів, також причетних до вбивств цивільного населення безпосередньо в Бучі. Проте більшість досі не вдалося достеменно ідентифікувати.

Список воєнних злочинців

Видання навело список ідентифікованих росіян, чиї імена та провина підтверджені численними доказами з різних державних та незалежних джерел в Україні та не тільки:

Тодішній командувач Східного військового округу на початку війни в Україні, генерал-полковник Олександр Чайко .

. Генерал-майор Сергій Чубарикін , який командував 76-ю гвардійською повітряно-десантною дивізією. Більшість воєнних злочинів у Бучі - справа рук солдатів з цього підрозділу, в тому числі страти, тортури, пограбування та інше.

, який командував 76-ю гвардійською повітряно-десантною дивізією. Більшість воєнних злочинів у Бучі - справа рук солдатів з цього підрозділу, в тому числі страти, тортури, пограбування та інше. Командувач 234-го полку Артем Городілов із позивним "Уран". Його полк звинуватили у понад 40 воєнних злочинах тільки за час місячної окупації Бучі, що стало своєрідним "антирекордом" - це найбільша кількість зафіксованих випадків. Городілов та його полк винні у вбивствах, грабежах та зґвалтуваннях. Комполка був співучасником того, що робити його солдати.

із позивним "Уран". Його полк звинуватили у понад 40 воєнних злочинах тільки за час місячної окупації Бучі, що стало своєрідним "антирекордом" - це найбільша кількість зафіксованих випадків. Городілов та його полк винні у вбивствах, грабежах та зґвалтуваннях. Комполка був співучасником того, що робити його солдати. Командувач 64-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади підполковник Азатбек Омурбеков . Став одним з найбільш відомих росіян за кількістю воєнних злочинів, в тому числі в Бучі. Наразі Омурбекова переслідують по всьому світу, як злочинця.

. Став одним з найбільш відомих росіян за кількістю воєнних злочинів, в тому числі в Бучі. Наразі Омурбекова переслідують по всьому світу, як злочинця. Лейтенант 5-ї гвардійської танкової бригади Микола Соковіков . Заочно засуджений до довічного ув'язнення за вбивства цивільних.

. Заочно засуджений до довічного ув'язнення за вбивства цивільних. Командир 5-ї гвардійської танкової бригади полковник Андрій Кондров , який брав участь у злочинах Соковікова та віддавав накази.

, який брав участь у злочинах Соковікова та віддавав накази. Генерал-полковник Олександр Санчик .

. Генерал-полковник Валерій Солодчук .

. Полковник Юрій Медведєв .

. Підполковник Денис Суворов .

. Полковник Олексій Толмачет .

. Генерал-майор Володимир Селіверстов .

. Генерал-майор Вадим Панков.

Полковник Сергій Карасьов.

Фото: The Sunday Times