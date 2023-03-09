В Україні затримали працівницю СБУ, яка називала звірства в Бучі "інсценуванням"

В Україні затримали співробітницю СБУ, яка виявилася прихильницею "руського міра".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Вона виправдовувала повномасштабне вторгнення та воєнні злочини російських окупантів", - йдеться в повідомленні.

Також співробітниця намагалась представити збройну агресію РФ проти України як "внутрішній громадянський конфлікт" і називала "інсценуваннями" масові вбивства і катування людей у Бучі.

Крім того, вона негативно реагувала на звільнення українських територій, у тому числі о. Зміїний. За даними Офісу генпрокурора, підозрювана визнавала анексію Криму, а війну називала "внутрішнім громадянським конфліктом".

На підставі зібраних доказів фігурантці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинене службовою особою).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.