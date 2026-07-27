Україна встановила дедлайн для створення протиракетного щита "Фрея", - Reuters

Україна розраховує завершити створення власної системи протиракетної оборони FREYJA (Фрея) у першій половині 2027 року.

Про це розповів заступник секретаря РНБО Давид Алоян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За його словами, йдеться про прототип європейської системи протиракетної оборони.

Наразі Київ активно закликає своїх союзників долучитися до процесу її розробки.

Алоян підтвердив журналістам, що незабаром відбудеться перше засідання міжнародного керівного комітету. Саме він має оцінити витрати на дослідження та розробку системи.

Лідери 10 європейських країн, зокрема президент України Володимир Зеленський, а також близько десятка виробників оборонної продукції зібралися на саміті в Парижі два тижні тому, щоб офіційно запустити коаліцію з протиракетної оборони.

"Оскільки ми працюємо в такі стислі терміни, у нас є амбітна мета - мати готовий MVP (мінімально життєздатний продукт - ред.) у першій половині наступного року", - заявив Алоян.

Як він пояснив, йдеться про прототип, який зможе продемонструвати перші практичні результати.

Важливо розуміти, що наразі Україна хронічно залежить від американських систем ППО Patriot, які є єдиною зброєю в її арсеналі, здатною збивати російські балістичні ракети.