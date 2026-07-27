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Україна встановила дедлайн для створення протиракетного щита "Фрея", - Reuters

10:59 27.07.2026 Пн
2 хв
Київ має дуже амбітну мету
aimg Юлія Капітонова
Україна встановила дедлайн для створення протиракетного щита "Фрея", - Reuters Фото: Наразі лише американська ППО Patriot здатна збивати російську балістику (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Україна розраховує завершити створення власної системи протиракетної оборони FREYJA (Фрея) у першій половині 2027 року.

Про це розповів заступник секретаря РНБО Давид Алоян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, йдеться про прототип європейської системи протиракетної оборони.

Наразі Київ активно закликає своїх союзників долучитися до процесу її розробки.

Алоян підтвердив журналістам, що незабаром відбудеться перше засідання міжнародного керівного комітету. Саме він має оцінити витрати на дослідження та розробку системи.

Лідери 10 європейських країн, зокрема президент України Володимир Зеленський, а також близько десятка виробників оборонної продукції зібралися на саміті в Парижі два тижні тому, щоб офіційно запустити коаліцію з протиракетної оборони.

"Оскільки ми працюємо в такі стислі терміни, у нас є амбітна мета - мати готовий MVP (мінімально життєздатний продукт - ред.) у першій половині наступного року", - заявив Алоян.

Як він пояснив, йдеться про прототип, який зможе продемонструвати перші практичні результати.

Важливо розуміти, що наразі Україна хронічно залежить від американських систем ППО Patriot, які є єдиною зброєю в її арсеналі, здатною збивати російські балістичні ракети.

До речі, стало відомо, як ППО відбивала нову атаку РФ на Україну 27 липня та скільки цілей вдалося знищити цього разу.

Також нещодавно Зеленський підтвердив дефіцит ракет для ППО та розповів, чому ситуація значно загострилася.

Також ми писали, що глава держави вже анонсував нові призначення для захисту неба.

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