РФ атакувала Україну різними видами дронів: скільки знешкодила ППО
Минулої ночі російські загарбники запустили по Україні 147 ударних безпілотників типу Shahed (зокрема реактивних), "Гербера", "Італмас", а також дрони-імітатори типу "Пародія".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.
Нова атака противника розпочалася ще о 18:00 26 липня.
Цього разу російські дрони летіли із напрямків Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел - РФ, Донецьк - ТОТ, Гвардійське - ТОТ АР Крим.
До знищення ворожих цілей були залучені:
- авіація;
- зенітні ракетні війська;
- підрозділи РЕБ та безпілотних систем;
- мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 123 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - йдеться у звіті.
Окрім того, ПС ЗСУ підтвердили влучання 21 ударного дрона на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки - ред.) на 7 локаціях.
Захисники неба також попередили, що ворожа атака триває досі, а в повітряному просторі знаходяться російські безпілотники.
"Дотримуйтесь правил безпеки!", - закликали воїни.
До речі, раніше РБК-Україна повідомляло, які міста атакувала Росія минулої ночі. Стало відомо про перші наслідки ворожих ударів.
Окрім того, нещодавно Зеленський розповів про дефіцит ракет для ППО та пояснив, чому ситуація суттєво погіршилася.
Також ми писали, що президент вже пообіцяв нові призначення для захисту неба.