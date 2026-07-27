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Украина установила дедлайн для создания противоракетного щита "Фрея", - Reuters

10:59 27.07.2026 Пн
2 мин
Киев имеет очень амбициозную цель
aimg Юлия Капитонова
Украина установила дедлайн для создания противоракетного щита "Фрея", - Reuters Фото: Пока только американские системы ПВО Patriot способны сбивать российскую баллистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Украина рассчитывает завершить создание своей системы противоракетной обороны FREYJA (Фрейя) в первой половине 2027 года.

Об этом рассказал заместитель секретаря СНБО Давид Алоян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, речь идет о прототипе европейской системы противоракетной обороны.

Киев активно призывает своих союзников присоединиться к процессу ее разработки.

Алоян подтвердил журналистам, что в скором времени состоится первое заседание международного руководящего комитета. Именно он должен оценить затраты на исследования и разработку системы.

Лидеры 10 европейских стран, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, а также около десятка производителей оборонной продукции собрались на саммите в Париже две недели назад, чтобы официально запустить коалицию по противоракетной обороне.

"Поскольку мы работаем в такие сжатые сроки, у нас есть амбициозная цель - иметь готовый MVP (минимально жизнеспособный продукт - ред.) в первой половине следующего года", - заявил Алоян.

Как он пояснил, речь идет о прототипе, который сможет продемонстрировать первые практические результаты.

Важно понимать, что сейчас Украина хронически зависит от американских систем ПВО Patriot, которые являются единственным оружием в ее арсенале, способным сбивать российские баллистические ракеты.

Кстати, стало известно, как ПВО отражала новую атаку РФ на Украину 27 июля и сколько целей удалось уничтожить на этот раз.

Недавно Зеленский подтвердил дефицит ракет для ПВО и рассказал, почему ситуация значительно обострилась.

Также мы писали, что глава государства уже анонсировал новые назначения для защиты неба.

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