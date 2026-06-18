Україна вперше перевершила РФ в масштабності атак дронами за добу

Нагадаємо, новий рекорд було встановлено в ніч, коли Москва зазнала наймасованішої атаки безпілотників за весь час війни.

Вдруге за тиждень було уражено Московський НПЗ у Капотні, тимчасово зупинили роботу всі аеропорти столиці РФ, було скасовано понад 500 рейсів.

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Московського НПЗ, нафтобази в Ростовській області та низки інших об'єктів.