Украина впервые превзошла РФ по масштабам атак дронами за сутки

За сутки 18 июня Украина установила новый рекорд по количеству запущенных беспилотников, превзойдя не только свой предыдущий максимум, но и самую масштабную суточную атаку России за всё время войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на подсчёты российского портала "Агентство.Новости".
По данным Минобороны РФ, за сутки российская ПВО сбила 992 украинских беспилотника самолетного типа, 4 крылатые ракеты большой дальности и 10 управляемых авиабомб.
При этом Минобороны сообщает только о сбитых дронах - реальное количество запущенных беспилотников могло быть больше.
Предыдущий рекорд Украины был зафиксирован 6 июня, когда Минобороны РФ заявляло о 911 сбитых дронах, 13 авиабомбах и 4 снарядах HIMARS.
Крупнейшая за время войны российская атака на Украину произошла 24 марта - тогда РФ за сутки задействовала 948 беспилотников.
То есть 18 июня Украина превзошла оба показателя.
По данным российских СМИ, в первые годы полномасштабной войны ВСУ не могли сравниться с Россией по интенсивности ударов дронами вглубь территории. Ситуация изменилась в этом году:
Напомним, новый рекорд был установлен в ту ночь, когда Москва подверглась самой массированной атаке беспилотников за всё время войны.
Второй раз за неделю был поражен Московский НПЗ в Капоте, временно приостановили работу все аэропорты столицы РФ, было отменено более 500 рейсов.
Генштаб ВСУ подтвердил поражение Московского НПЗ, нефтебазы в Ростовской области и ряда других объектов.