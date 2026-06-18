Украина впервые превзошла РФ по масштабам атак дронами за сутки

По данным Минобороны РФ, за сутки российская ПВО сбила 992 украинских беспилотника самолетного типа, 4 крылатые ракеты большой дальности и 10 управляемых авиабомб.

При этом Минобороны сообщает только о сбитых дронах - реальное количество запущенных беспилотников могло быть больше.

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Рекорды

Предыдущий рекорд Украины был зафиксирован 6 июня, когда Минобороны РФ заявляло о 911 сбитых дронах, 13 авиабомбах и 4 снарядах HIMARS.

Крупнейшая за время войны российская атака на Украину произошла 24 марта - тогда РФ за сутки задействовала 948 беспилотников.

То есть 18 июня Украина превзошла оба показателя.

Перелом 2026 года

По данным российских СМИ, в первые годы полномасштабной войны ВСУ не могли сравниться с Россией по интенсивности ударов дронами вглубь территории. Ситуация изменилась в этом году: