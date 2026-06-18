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Украина впервые превзошла РФ по масштабам атак дронами за сутки

18:55 18.06.2026 Чт
2 мин
Количество выпущенных беспилотников за сутки составляет не менее 992
aimg Валерия Абабина
Фото: Атака дронов на Москву и РФ побила рекорд (facebook.com bsp.donbas)

За сутки 18 июня Украина установила новый рекорд по количеству запущенных беспилотников, превзойдя не только свой предыдущий максимум, но и самую масштабную суточную атаку России за всё время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на подсчёты российского портала "Агентство.Новости".

По данным Минобороны РФ, за сутки российская ПВО сбила 992 украинских беспилотника самолетного типа, 4 крылатые ракеты большой дальности и 10 управляемых авиабомб.

При этом Минобороны сообщает только о сбитых дронах - реальное количество запущенных беспилотников могло быть больше.

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Рекорды

Предыдущий рекорд Украины был зафиксирован 6 июня, когда Минобороны РФ заявляло о 911 сбитых дронах, 13 авиабомбах и 4 снарядах HIMARS.

Крупнейшая за время войны российская атака на Украину произошла 24 марта - тогда РФ за сутки задействовала 948 беспилотников.

То есть 18 июня Украина превзошла оба показателя.

Перелом 2026 года

По данным российских СМИ, в первые годы полномасштабной войны ВСУ не могли сравниться с Россией по интенсивности ударов дронами вглубь территории. Ситуация изменилась в этом году:

  • в марте Украина впервые за месяц запустила больше дронов, чем Россия: 7551 против 6462;
  • в апреле Россия снова вышла вперед: 6583 против 4801;
  • в мае Украина вернула себе преимущество: 8973 против 8150.

Напомним, новый рекорд был установлен в ту ночь, когда Москва подверглась самой массированной атаке беспилотников за всё время войны.

Второй раз за неделю был поражен Московский НПЗ в Капоте, временно приостановили работу все аэропорты столицы РФ, было отменено более 500 рейсов.

Генштаб ВСУ подтвердил поражение Московского НПЗ, нефтебазы в Ростовской области и ряда других объектов.

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