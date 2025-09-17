ua en ru
Україна визволила з окупації ще 16 дітей: в ОП розкрили деталі

Середа 17 вересня 2025 16:03
UA EN RU
Україна визволила з окупації ще 16 дітей: в ОП розкрили деталі Фото: Україна визволила з окупації ще 16 дітей (t.me/ermaka2022)
Автор: Ірина Глухова

Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих територій ще 16 дітей. Це відбулося у межах ініціативи Bring Kids Back UA.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Офісу президента України Андрія Єрмака.

"У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще 16 українських дітей із тимчасово окупованих територій", - повідомив Єрмак.

За його словами, серед врятованих дітей - 15-річна дівчина, яка вирвалася з окупації разом із тіткою після того, як її батьків та брата росіяни за сфабрикованими справами засудили до багаторічних строків у колонії.

Також серед врятованих - 14-річна дівчинка та її 7-річна сестра, які втратили дім та всі речі після пожежі, що повністю знищила їхнє житло.

Ще одна 15-річна дівчина разом із батьками три роки майже не виходила з дому, бо родина жила у постійному страху, що окупанти можуть забрати дітей.

А 10-річного хлопчика намагалася відібрати у рідних окупаційна "служба опіки".

"Сьогодні всі вони вже у безпеці в Україні, де отримують психологічну підтримку, відновлюють документи й роблять перші кроки до нового, мирного життя", - додав глава Офісу президента.

Інші повернення

Нещодавно Україні вдалося повернути з тимчасово окупованої Росією території також 16 дітей. Серед них - дівчина, яка постійно боялася за свою маму. Жінку тримали три дні у підвалі без їжі та води лише через те, що батько дитини служить у ЗСУ.

Перед тим повернули дитину, яка попри тиск вчилась в українській школі, і хотіла продовжувати навчання в Україні.

Депортація українських дітей

Від початку масштабної агресії Росія насильно вивезла з України понад 19,5 тисяч дітей.

Як розповів омбудсман Дмитро Лубінець, більше тисячі неповнолітніх вже вдалося повернути на батьківщину, і процес триває. Повернення дітей залишається одним із найважливіших питань міжнародного рівня.

3 вересня Велика Британія ввела санкції проти осіб та організацій, причетних до депортації українських дітей. У списку - мати лідера Чечні Рамзана Кадирова та його фонд.

А сенатор США Ліндсі Грем вимагає від Росії повернути всіх вкрадених дітей, інакше він ініціює закон для визнання РФ країною-спонсором тероризму.

