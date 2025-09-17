Україна визволила з окупації ще 16 дітей: в ОП розкрили деталі
Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих територій ще 16 дітей. Це відбулося у межах ініціативи Bring Kids Back UA.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Офісу президента України Андрія Єрмака.
"У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще 16 українських дітей із тимчасово окупованих територій", - повідомив Єрмак.
За його словами, серед врятованих дітей - 15-річна дівчина, яка вирвалася з окупації разом із тіткою після того, як її батьків та брата росіяни за сфабрикованими справами засудили до багаторічних строків у колонії.
Також серед врятованих - 14-річна дівчинка та її 7-річна сестра, які втратили дім та всі речі після пожежі, що повністю знищила їхнє житло.
Ще одна 15-річна дівчина разом із батьками три роки майже не виходила з дому, бо родина жила у постійному страху, що окупанти можуть забрати дітей.
А 10-річного хлопчика намагалася відібрати у рідних окупаційна "служба опіки".
"Сьогодні всі вони вже у безпеці в Україні, де отримують психологічну підтримку, відновлюють документи й роблять перші кроки до нового, мирного життя", - додав глава Офісу президента.
Інші повернення
Нещодавно Україні вдалося повернути з тимчасово окупованої Росією території також 16 дітей. Серед них - дівчина, яка постійно боялася за свою маму. Жінку тримали три дні у підвалі без їжі та води лише через те, що батько дитини служить у ЗСУ.
Перед тим повернули дитину, яка попри тиск вчилась в українській школі, і хотіла продовжувати навчання в Україні.
Депортація українських дітей
Від початку масштабної агресії Росія насильно вивезла з України понад 19,5 тисяч дітей.
Як розповів омбудсман Дмитро Лубінець, більше тисячі неповнолітніх вже вдалося повернути на батьківщину, і процес триває. Повернення дітей залишається одним із найважливіших питань міжнародного рівня.
3 вересня Велика Британія ввела санкції проти осіб та організацій, причетних до депортації українських дітей. У списку - мати лідера Чечні Рамзана Кадирова та його фонд.
А сенатор США Ліндсі Грем вимагає від Росії повернути всіх вкрадених дітей, інакше він ініціює закон для визнання РФ країною-спонсором тероризму.