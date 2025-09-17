Украина освободила из оккупации еще 16 детей: в ОП раскрыли детали
Украине удалось вернуть с временно оккупированных территорий еще 16 детей. Это произошло в рамках инициативы Bring Kids Back UA.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.
"В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти еще 16 украинских детей с временно оккупированных территорий", - сообщил Ермак.
По его словам, среди спасенных детей - 15-летняя девушка, которая вырвалась из оккупации вместе с тетей после того, как ее родителей и брата россияне по сфабрикованным делам приговорили к многолетним срокам в колонии.
Также среди спасенных - 14-летняя девочка и ее 7-летняя сестра, которые потеряли дом и все вещи после пожара, полностью уничтожившего их жилье.
Еще одна 15-летняя девушка вместе с родителями три года почти не выходила из дома, потому что семья жила в постоянном страхе, что оккупанты могут забрать детей.
А 10-летнего мальчика пыталась отобрать у родных оккупационная "служба опеки".
"Сегодня все они уже в безопасности в Украине, где получают психологическую поддержку, восстанавливают документы и делают первые шаги к новой, мирной жизни", - добавил глава Офиса президента.
Другие возвращения
Недавно Украине удалось вернуть с временно оккупированной Россией территории также 16 детей. Среди них - девушка, которая постоянно боялась за свою маму. Женщину держали три дня в подвале без еды и воды только потому, что отец ребенка служит в ВСУ.
Перед тем вернули ребенка, который несмотря на давление учился в украинской школе, и хотел продолжать обучение в Украине.
Депортация украинских детей
С начала масштабной агрессии Россия насильно вывезла из Украины более 19,5 тысяч детей.
Как рассказал омбудсман Дмитрий Лубинец, более тысячи несовершеннолетних уже удалось вернуть на родину, и процесс продолжается. Возвращение детей остается одним из важнейших вопросов международного уровня.
3 сентября Великобритания ввела санкции против лиц и организаций, причастных к депортации украинских детей. В списке - мать лидера Чечни Рамзана Кадырова и его фонд.
А сенатор США Линдси Грэм требует от России вернуть всех украденных детей, иначе он инициирует закон для признания РФ страной-спонсором терроризма.