Украина освободила из оккупации еще 16 детей: в ОП раскрыли детали

Украине удалось вернуть с временно оккупированных территорий еще 16 детей. Это произошло в рамках инициативы Bring Kids Back UA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти еще 16 украинских детей с временно оккупированных территорий", - сообщил Ермак.

По его словам, среди спасенных детей - 15-летняя девушка, которая вырвалась из оккупации вместе с тетей после того, как ее родителей и брата россияне по сфабрикованным делам приговорили к многолетним срокам в колонии.

Также среди спасенных - 14-летняя девочка и ее 7-летняя сестра, которые потеряли дом и все вещи после пожара, полностью уничтожившего их жилье.

Еще одна 15-летняя девушка вместе с родителями три года почти не выходила из дома, потому что семья жила в постоянном страхе, что оккупанты могут забрать детей.

А 10-летнего мальчика пыталась отобрать у родных оккупационная "служба опеки".

"Сегодня все они уже в безопасности в Украине, где получают психологическую поддержку, восстанавливают документы и делают первые шаги к новой, мирной жизни", - добавил глава Офиса президента.