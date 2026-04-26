Співпраця України та НАТО

Нагадаємо, останнім часом взаємодія України з Альянсом та оборонними структурами ЄС значно посилилася через унікальний технологічний досвід ЗСУ на полі бою.

Зокрема, представники НАТО офіційно висловили захоплення українськими бойовими роботами, відзначивши їхню здатність до миттєвої адаптації під мінливі умови фронту.

Паралельно з цим, масоване застосування безпілотників змусило Альянс повністю переглянути свою стратегію захисту, фокусуючись на пошуку дешевших засобів перехоплення та оновленні систем повітряного спостереження.

На тлі цих змін у Євросоюзі почали розробляти власний план колективної оборони, спрямований на усунення бюрократичних перепон НАТО та посилення автономності Європи.

Для перевірки цих механізмів Брюссель уже запланував масштабні навчання, які стануть випробуванням спроможності ЄС діяти у разі агресії без прямого залучення ресурсів США.