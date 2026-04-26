Сотрудничество Украины и НАТО

Напомним, в последнее время взаимодействие Украины с Альянсом и оборонными структурами ЕС значительно усилилось из-за уникального технологического опыта ВСУ на поле боя.

В частности, представители НАТО официально выразили восхищение украинскими боевыми роботами, отметив их способность к мгновенной адаптации под меняющиеся условия фронта.

Параллельно с этим, массированное применение беспилотников заставило Альянс полностью пересмотреть свою стратегию защиты, фокусируясь на поиске более дешевых средств перехвата и обновлении систем воздушного наблюдения.

На фоне этих изменений в Евросоюзе начали разрабатывать собственный план коллективной обороны, направленный на устранение бюрократических преград НАТО и усиление автономности Европы.

Для проверки этих механизмов Брюссель уже запланировал масштабные учения, которые станут испытанием способности ЕС действовать в случае агрессии без прямого привлечения ресурсов США.