ЄС випробує "замінник" НАТО: Брюссель готує план оборони без допомоги США

Європейський Союз проведе перші масштабні навчання з активації механізму взаємодопомоги на випадок збройної агресії проти однієї з країн-членів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Деталі навчань та механізму допомоги

Як пише видання, за словами високопосадовця ЄС, ці тренування імітуватимуть процес прийняття рішень у ситуації, якби держава-член звернулася до решти блоку за військовою підтримкою.

Симуляція відбудеться спочатку на рівні послів у Брюсселі, а згодом - під час зустрічі міністрів оборони на Кіпрі у травні. Питання також планують обговорити на неформальному саміті лідерів наступного тижня.

Мета тренувань - відпрацювати статтю 42.7 Договору ЄС, яка зобов'язує країни блоку надавати допомогу "всіма можливими засобами" у разі нападу на територію одного з учасників.

Це формулювання вважається юридично жорсткішим за статтю 5 статуту НАТО, яка передбачає лише ті дії, які союзники "вважають за необхідне".

Причини посилення оборони ЄС

Потреба у реалізації оборонних гарантій актуалізувалася на тлі напруженості у трансатлантичних відносинах. Зокрема, йдеться про погрози президента США Дональда Трампа вийти з НАТО та його заяви щодо Гренландії.

Окрему зацікавленість у дієвості цього механізму виявляє Кіпр, який не є членом НАТО. Питання стало особливо гострим для країни після того, як на початку травня іранський безпілотник атакував британську військову базу на острові.