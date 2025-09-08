Україна вийшла на "фінішну пряму" скринінгу законодавства для вступу в ЄС, - Качка

"Скринінг - базова складова перемовин про вступ до ЄС - вийшов на фінішну пряму. Разом Єврокомісією розпочали обговорення останнього у нашому графіку кластера щодо ресурсів, сільського господарства та політики згуртованості", - повідомив Качка.

За його словами, п'ятий кластер стосується найбільш чутливих тем переговорів з ЄС.

"Сьогодні говоримо про аграрну політику: про підтримку фермерів, розвиток сільських територій, системи контролю та адміністрування", - додав віцепрем'єр.

Він зазначив, що за технічними питаннями криється багато політики, "яку ми за останні роки дуже добре відчули на собі". Вразливість українських і європейських фермерів робить аграрні питання найбільш політично чутливими.

"У цій частині переговорів особливо потрібне залучення усіх стейкхолдерів і взаєморозуміння всіх між собою. Успіхом в переговорах є стане така інтеграція з ЄС, що зробить нас разом найпотужнішим гравцем у світовій продовольчій системі. Я вірю, що це можливо", - додав Качка.