Украина вышла на "финишную прямую" скрининга законодательства для вступления в ЕС, - Качка

"Скрининг - базовая составляющая переговоров о вступлении в ЕС - вышел на финишную прямую. Вместе Еврокомиссией начали обсуждение последнего в нашем графике кластера по ресурсам, сельскому хозяйству и политике сплоченности", - сообщил Качка.

По его словам, пятый кластер касается наиболее чувствительных тем переговоров с ЕС.

"Сегодня говорим об аграрной политике: о поддержке фермеров, развитие сельских территорий, системы контроля и администрирования", - добавил вице-премьер.

Он отметил, что за техническими вопросами кроется много политики, "которую мы за последние годы очень хорошо почувствовали на себе". Уязвимость украинских и европейских фермеров делает аграрные вопросы наиболее политически чувствительными.

"В этой части переговоров особенно необходимо привлечение всех стейкхолдеров и взаимопонимание всех между собой. Успехом в переговорах является станет такая интеграция с ЕС, которая сделает нас вместе мощным игроком в мировой продовольственной системе. Я верю, что это возможно", - добавил Качка.