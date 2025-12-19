ua en ru
Україна витратила понад 3,5 трлн гривень у 2025 році: куди спрямували кошти

П'ятниця 19 грудня 2025 13:59
UA EN RU
Україна витратила понад 3,5 трлн гривень у 2025 році: куди спрямували кошти Фото: Україна витратила понад 3,5 трлн гривень у 2025 році (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Видатки загального фонду державного бюджету у листопаді становили 374,1 млрд гривень, а загалом за січень-листопад 2025 року - 3,54 трлн гривень, що на 18% більше, ніж за аналогічний період торік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів України.

За даними Державної казначейської служби, видатки загального фонду держбюджету на безпеку і оборону за січень - листопад 2025 року становили 2,22 трлн гривень, або 62,9% від усіх видатків загального фонду. У тому числі, у листопаді було витрачено 221,7 млрд гривень.

Найбільшу частку у структурі видатків за економічною класифікацією займає оплата праці з нарахуваннями - 1,40 трлн гривень (39,4% від загального обсягу), що на 20,6% більше, ніж торік. У листопаді на зарплати витратили 132,8 млрд гривень.

На соціальне забезпечення, зокрема виплату пенсій, допомог і стипендій, за 11 місяців спрямували 582,7 млрд гривень (16,5%), що на 14,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У листопаді ця сума становила 58,3 млрд гривень.

Кошти були спрямовані, зокрема:

  • на трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;
  • соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;
  • виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

На оплату використання товарів і послуг 518,5 млрд гривень (у листопаді - 60,5 млрд гривень) або 14,7% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на:

  • підтримку Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг;
  • перерахування Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

На субсидії та поточні трансферти підприємствам - 434 млрд гривень (установам, організаціям) (у листопаді - 49,6 млрд гривень) або 12,3% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на:

  • придбання товарів для задоволення потреб ЗСУ;
  • забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва;
  • забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру.

На обслуговування державного боргу - 319,9 млрд гривень (у листопаді - 40 млрд гривень) або 9% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 33,2 млрд гривень, або на 11,6%);

На трансферти місцевим бюджетам - 173,1 млрд гривень (у листопаді - 16,8 млрд гривень) або 4,9% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 10,1 млрд гривень, або на 6,2%).

Держбюджет на 2026 рік

Нагадаємо, 3 грудня, Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет на 2026 рік.

Доходи бюджету складуть 2,918 трлн гривень при витратах у 4,781 трлн гривень. Пріоритет - оборона та соціальна сфера. Дефіцит бюджету збільшили майже на 6 млрд гривень - до 1,9 трлн, що становить 18,5% ВВП.

Більша частина грошей піде на армію - 2,8 трлн гривень, що становить майже 60% усіх видатків.

Також у держбюджеті на наступний рік закладено більше коштів на зарплати освітян. Зокрема, передбачено 273,9 млрд гривень на зарплати вчителям (+75 млрд гривень до 2025 року)

