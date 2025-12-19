Украина потратила более 3,5 трлн гривен в 2025 году: куда направили средства
Расходы общего фонда государственного бюджета в ноябре составили 374,1 млрд гривен, а в целом за январь-ноябрь 2025 года - 3,54 трлн гривен, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов Украины.
По данным Государственной казначейской службы, расходы общего фонда госбюджета на безопасность и оборону за январь - ноябрь 2025 года составили 2,22 трлн гривен, или 62,9% от всех расходов общего фонда. В том числе, в ноябре было потрачено 221,7 млрд гривен.
Наибольшую долю в структуре расходов по экономической классификации занимает оплата труда с начислениями - 1,40 трлн гривен (39,4% от общего объема), что на 20,6% больше, чем в прошлом году. В ноябре на зарплаты потратили 132,8 млрд гривен.
На социальное обеспечение, в частности выплату пенсий, пособий и стипендий, за 11 месяцев направили 582,7 млрд гривен (16,5%), что на 14,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В ноябре эта сумма составила 58,3 млрд гривен.
Средства были направлены, в частности:
- на трансферт Пенсионному фонду для финансового обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям;
- социальную защиту детей и семей, защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, для поддержки малообеспеченных семей;
- выплату жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.
На оплату использования товаров и услуг 518,5 млрд гривен (в ноябре - 60,5 млрд гривен) или 14,7% от общего объема расходов. Средства были направлены, в частности, на:
- поддержку Вооруженных Сил Украины и других военных формирований и правоохранительных органов. Это приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания, оплата коммунальных услуг;
- перечисления Национальной службой здоровья Украины на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения;
На субсидии и текущие трансферты предприятиям - 434 млрд гривен (учреждениям, организациям) (в ноябре - 49,6 млрд гривен) или 12,3% от общего объема расходов. Средства были направлены, в частности, на:
- приобретение товаров для удовлетворения потребностей ВСУ;
- обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства;
- обеспечение медицинских мероприятий отдельных государственных программ и комплексных мероприятий программного характера.
На обслуживание государственного долга - 319,9 млрд гривен (в ноябре - 40 млрд гривен) или 9% от общего объема (против аналогичного периода прошлого года выросли на 33,2 млрд гривен, или на 11,6%);
На трансферты местным бюджетам - 173,1 млрд гривен (в ноябре - 16,8 млрд гривен) или 4,9% от общего объема (против аналогичного периода прошлого года выросли на 10,1 млрд гривен, или на 6,2%).
Госбюджет на 2026 год
Напомним, 3 декабря, Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2026 год.
Доходы бюджета составят 2,918 трлн гривен при расходах в 4,781 трлн гривен. Приоритет - оборона и социальная сфера. Дефицит бюджета увеличили почти на 6 млрд гривен - до 1,9 трлн, что составляет 18,5% ВВП.
Большая часть денег пойдет на армию - 2,8 трлн гривен, что составляет почти 60% всех расходов.
Также в госбюджете на следующий год заложено больше средств на зарплаты педагогов. В частности, предусмотрено 273,9 млрд гривен на зарплаты учителям (+75 млрд гривен до 2025 года)