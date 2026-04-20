Україна вирішила критичну проблему для використання дронів на оптоволокні, - Федоров

За його словами, дрони на оптоволокні нині є одним із ключових засобів ураження, особливо в умовах активного застосування засобів радіоелектронної боротьби. Водночас їх ефективне використання ускладнює наявність великої кількості різних систем керування.

"На фронті одночасно працюють десятки різних рішень, створених різними виробниками. Саме тому під час заходу на позиції оператори змушені брати із собою 3-5 різних зразків. Це створює зайве навантаження й зменшує час на виконання бойових завдань", - зауважив Федоров.

Для вирішення цієї проблеми Міноборони разом із виробниками кілька місяців працювало над створенням єдиного стандарту. До розробки також долучився радник з ефективності БПЛА Сергій Стерненко.

Наразі сформовано технічні вимоги до аналогових наземних станцій - саме вони залишаються найпоширенішими у війську. Уже створено прототип, наближений до серійного виробництва, який цього тижня передадуть підрозділам для бойового тестування.

Наступним етапом стане розробка цифрових систем керування та масштабування уніфікованого рішення по всій лінії фронту.

"Наша мета - сформувати єдину уніфіковану наземну станцію, яка замінює кілька різних рішень і прибирає зайву складність у роботі підрозділів. За завданням Президента знищуємо ворога в усіх доменах: на землі, в повітрі та в економіці. Для цього системно прибираємо бар’єри і даємо військовим інструменти, що працюють на результат", - підсумував міністр оборони.