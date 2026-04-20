Украина решила критическую проблему для использования дронов на оптоволокне, - Федоров

В Украине впервые внедряют универсальную наземную станцию для оптоволоконных дронов. Решение должно заменить несколько различных систем управления и упростить работу операторов на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Михаила Федорова в Facebook.
По его словам, дроны на оптоволокне сейчас являются одним из ключевых средств поражения, особенно в условиях активного применения средств радиоэлектронной борьбы. В то же время их эффективное использование затрудняет наличие большого количества различных систем управления.
"На фронте одновременно работают десятки различных решений, созданных разными производителями. Именно поэтому при заходе на позиции операторы вынуждены брать с собой 3-5 различных образцов. Это создает лишнюю нагрузку и уменьшает время на выполнение боевых задач", - отметил Федоров.
Для решения этой проблемы Минобороны вместе с производителями несколько месяцев работало над созданием единого стандарта. К разработке также присоединился советник по эффективности БПЛА Сергей Стерненко.
Сейчас сформированы технические требования к аналоговым наземным станциям - именно они остаются самыми распространенными в армии. Уже создан прототип, приближенный к серийному производству, который на этой неделе передадут подразделениям для боевого тестирования.
Следующим этапом станет разработка цифровых систем управления и масштабирование унифицированного решения по всей линии фронта.
"Наша цель - сформировать единую унифицированную наземную станцию, которая заменяет несколько различных решений и убирает лишнюю сложность в работе подразделений. По заданию Президента уничтожаем врага во всех доменах: на земле, в воздухе и в экономике. Для этого системно убираем барьеры и даем военным инструменты, работающие на результат", - подытожил министр обороны.
Активное внедрение унифицированных решений для оптоволоконных дронов происходит на фоне роста их роли на поле боя. Беспилотники стали одним из ключевых инструментов поражения, и сейчас Силы обороны Украины сохраняют преимущество в ударных БПЛА - соотношение оценивается примерно как 1,3 к 1 в пользу ВСУ.
В то же время Россия пытается изменить баланс сил. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что РФ планирует увеличить группировку войск беспилотных систем до 101 тысячи человек. По его словам, это должно усилить российские позиции, в частности на южных направлениях, где оккупанты теряют инициативу.