Україна випробувала власну ракету ППО, яка дешевша за Patriot, - FT

За його словами, перший випробувальний політ відбувся минулого тижня та був успішним. FP-7.x створюється для перехоплення російських балістичних ракет і безпілотників на висоті до приблизно 25 км, що відповідає параметрам системи Patriot.

У Fire Point заявляють, що ключова перевага нової розробки - суттєво нижча вартість. Один перехоплювач оцінюється приблизно у 700 тис. доларів, тоді як ракета PAC-3 для системи Patriot коштує близько 3,8 млн доларів.

Така різниця, за задумом розробників, має дозволити значно масштабувати виробництво і створювати більші запаси для щоденного використання в умовах інтенсивних атак.

Коли почнеться виробництво

У компанії розраховують розпочати серійне виробництво вже у серпні цього року. Водночас для завершення проєкту необхідно отримати інфрачервоні головки самонаведення від німецького виробника Diehl Defence.

За нинішніми планами, ракета може надійти на озброєння у 2027 році.

Яку роль відіграватиме система Freyja

Окрім самого перехоплювача, розробляється й комплексна система протиповітряної оборони під назвою Freyja.

Вона має включати радари, системи виявлення, супроводу цілей та командно-контрольні елементи. Для цього Україна веде перемовини з низкою європейських оборонних компаній, серед яких Hensoldt, Thales, Leonardo та Kongsberg.

"Завершення цього залежить від швидкості наших західних партнерів і того, коли вони почнуть рухатися", - сказав Штілерман.

Втім, представники галузі зазначають, що створення ефективних ракет-перехоплювачів є складним процесом, особливо через необхідність постійних випробувань у реальних умовах.

У випадку України такою "лабораторією" фактично стала війна, що одночасно прискорює розробки і підвищує вимоги до їхньої ефективності

Водночас експерти наголошують, що нова розробка навряд чи повністю замінить Patriot. Натомість вона може доповнити наявну систему протиповітряної оборони України та допомогти закрити дефіцит дорогих західних перехоплювачів.