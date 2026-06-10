Україна випробувала власну ракету ППО, яка дешевша за Patriot, - FT

Українська компанія Fire Point випробувала нову ракету-перехоплювач FP-7.x для систем ППО. Її розробляють як дешевшу альтернативу американським ракетам Patriot.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив співзасновник компанії Денис Штіллерман в інтерв’ю Financial Times.
За його словами, перший випробувальний політ відбувся минулого тижня та був успішним. FP-7.x створюється для перехоплення російських балістичних ракет і безпілотників на висоті до приблизно 25 км, що відповідає параметрам системи Patriot.
У Fire Point заявляють, що ключова перевага нової розробки - суттєво нижча вартість. Один перехоплювач оцінюється приблизно у 700 тис. доларів, тоді як ракета PAC-3 для системи Patriot коштує близько 3,8 млн доларів.
Така різниця, за задумом розробників, має дозволити значно масштабувати виробництво і створювати більші запаси для щоденного використання в умовах інтенсивних атак.
У компанії розраховують розпочати серійне виробництво вже у серпні цього року. Водночас для завершення проєкту необхідно отримати інфрачервоні головки самонаведення від німецького виробника Diehl Defence.
За нинішніми планами, ракета може надійти на озброєння у 2027 році.
Окрім самого перехоплювача, розробляється й комплексна система протиповітряної оборони під назвою Freyja.
Вона має включати радари, системи виявлення, супроводу цілей та командно-контрольні елементи. Для цього Україна веде перемовини з низкою європейських оборонних компаній, серед яких Hensoldt, Thales, Leonardo та Kongsberg.
"Завершення цього залежить від швидкості наших західних партнерів і того, коли вони почнуть рухатися", - сказав Штілерман.
Втім, представники галузі зазначають, що створення ефективних ракет-перехоплювачів є складним процесом, особливо через необхідність постійних випробувань у реальних умовах.
У випадку України такою "лабораторією" фактично стала війна, що одночасно прискорює розробки і підвищує вимоги до їхньої ефективності
Водночас експерти наголошують, що нова розробка навряд чи повністю замінить Patriot. Натомість вона може доповнити наявну систему протиповітряної оборони України та допомогти закрити дефіцит дорогих західних перехоплювачів.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна працює з партнерами над розвитком європейських протиракетних спроможностей на тлі скорочення постачань ракет Patriot.
Тим часом у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про гострий дефіцит боєприпасів для систем Patriot, NASAMS та IRIS-T. За словами військових, окремі підрозділи мають критично обмежені запаси ракет.
Також нещодавно співзасновник компанії Fire Point Денис Штіллерман заявив, що українські ракети FP-7 та FP-9 розробляються як аналог американських ATACMS.