Україна винесе удар росіян по Тернополю на Радбез ООН, - Сибіга

"Завтра на засіданні Ради Безпеки ООН Україна винесе на передній план жахливе вбивство Росією щонайменше 21 людини, включаючи 2 дітей (за останніми даними, 25 людей, серед них троє дітей), у Тернополі", - зазначив Сибіга.

Він наголосив, що Україна закликає до засудження, справедливості та рішучої відповіді.

"Ми вже звернулися до всіх наших партнерів та міжнародних організацій, повідомивши про наслідки удару. На тлі такої жорстокості ми знову закликаємо надати додаткові засоби протиповітряної оборони та інше обладнання для захисту нашого народу", - додав міністр.

Сибіга також доручив усім українським посольствам приспустити прапори та відкрити книги жалоби.