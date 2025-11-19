Украина вынесет удар россиян по Тернополю на Совбез ООН, - Сибига

"Завтра на заседании Совета Безопасности ООН Украина вынесет на передний план ужасное убийство Россией по меньшей мере 21 человека, включая 2 детей (по последним данным, 25 человек, среди них трое детей), в Тернополе", - отметил Сибига.

Он подчеркнул, что Украина призывает к осуждению, справедливости и решительному ответу.

"Мы уже обратились ко всем нашим партнерам и международным организациям, сообщив о последствиях удара. На фоне такой жестокости мы снова призываем предоставить дополнительные средства противовоздушной обороны и другое оборудование для защиты нашего народа", - добавил министр.

Сибига также поручил всем украинским посольствам приспустить флаги и открыть книги траура.