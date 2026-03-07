Захоплення інкасаторів Ощадбанку Угорщиною: держбанк висунув Будапешту вимогу

Ощадбанк вимагає від Угорщини повернути захоплені 5 березня цінності та інкасаторські автомобілі. Угорський уряд привласнив чуже майно та по суті здійснив пограбування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Ощадбанку.

В банку зазначили, що угорці повернули сімох захоплених ними громадян України додому. Але цінності та автомобілі досі залишаються в руках угорського уряду - цілком незаконно.

Ощадбанк вже повідомив, що планує оскаржити будь-які рішення щодо обмежень на перебування на території Європейського Союзу, які були накладені на співробітників інкасаторської бригади банку міграційною службою Угорщини.

"Також буде детально розглянуто питання порушення прав співробітників Ощаду під час їх затримання понад добу без надання права на доступ до юридичної допомоги і консульської підтримки", - запевнили в банку.

Другий напрямок - Угорщину змусять повернути захоплене майно банку. Мова йде про два інкасаторські автомобілі та цінності на суму 40 млн доларів США, 35 млн євро та дев'ять кілограмів банківського золота.

"Ощадбанк абсолютно впевнений у законності своїх дій. Повний обсяг інформації й підтверджуючих документів переданий до Національного банку України. Для додаткового підтвердження своєї правової позиції банк звернеться до однієї з провідних міжнародних компаній", - додали у повідомленні.