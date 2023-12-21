Україна відстрочила виплату боргу перед країнами G7 і Паризьким клубом до 2027 року

Реструктуризація державного боргу України перед групою офіційних кредиторів із країн "Великої сімки" (G7) та Паризького клубу продовжується до кінця березня 2027 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів України.
Глава відомства Сергій Марченко сьогодні, 21 грудня, підписав зміни до Меморандуму про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за офіційним боргом із групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу.
Це дозволяє продовжити крайню дату погашення облігацій, що вказувався у підписаному 14 вересня 2022 року меморандумі між сторонами (тоді дедлайн відкладався терміном 24 місяці).
Новий узгоджений термін - кінець березня 2027 року - відповідає завершенню поточної EFF програми Міжнародного Валютного Фонду (МВФ), додали в Мінфіні.
Підписантами меморандуму виступили представники урядів Канади, Франції, Німеччини, Японії, Великої Британії та США.
Марченко подякував партнерам із країн G7 "за розуміння потреб України в умовах війни".
"Досягнення сьогоднішньої домовленості про перегляд боргових зобов'язань дозволяє знизити навантаження на бюджет до кінця дії програми МВФ та заощадити валютну ліквідність для забезпечення соціальних видатків", - заявив він.
Також міністр додав, що це добровільне призупинення виплати боргу є частиною пакета міжнародної підтримки на суму 122 мільярди доларів, наданої партнерами України.
Минулого літа західні уряди-кредитори заявили, що призупинять обслуговування боргу України з 1 серпня до кінця 2023 року. При цьому вони припустилися відстрочки ще на один рік.
Перед цим Україна попросила дворічну відстрочку на виплату зовнішніх боргів.
Нагадаємо, у вересні 2022 року глава Мінфіну Сергій Марченко підписав Меморандум про взаєморозуміння про призупинення виплат за державним та гарантованим державою боргом із групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу з метою пом'якшення економічних наслідків агресивної війни РФ проти України.
У березні 2023 року Група кредиторів України з країн G7 та членів Паризького клубу (Група кредиторів, GCU) надала фінансові гарантії для програми МВФ з метою відновлення макроекономічної стабільності країни.
Надання гарантій з боку GCU включає продовження мораторію на виплату боргів України з 1 серпня 2022 року на період дії програми МВФ (2023-2027 роки).
13 грудня глава місії МВФ в Україні Гевін Грей заявив, що мораторій на виплату зовнішнього боргу уряду України іноземним державам діятиме до 2027 року. Реструктуризацію комерційного боргу буде проведено до середини 2024 року.
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