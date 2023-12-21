Україна відстрочила виплату боргу перед країнами G7 і Паризьким клубом до 2027 року

Глава відомства Сергій Марченко сьогодні, 21 грудня, підписав зміни до Меморандуму про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за офіційним боргом із групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу.

Це дозволяє продовжити крайню дату погашення облігацій, що вказувався у підписаному 14 вересня 2022 року меморандумі між сторонами (тоді дедлайн відкладався терміном 24 місяці).

Новий узгоджений термін - кінець березня 2027 року - відповідає завершенню поточної EFF програми Міжнародного Валютного Фонду (МВФ), додали в Мінфіні.

Підписантами меморандуму виступили представники урядів Канади, Франції, Німеччини, Японії, Великої Британії та США.

Марченко подякував партнерам із країн G7 "за розуміння потреб України в умовах війни".

"Досягнення сьогоднішньої домовленості про перегляд боргових зобов'язань дозволяє знизити навантаження на бюджет до кінця дії програми МВФ та заощадити валютну ліквідність для забезпечення соціальних видатків", - заявив він.

Також міністр додав, що це добровільне призупинення виплати боргу є частиною пакета міжнародної підтримки на суму 122 мільярди доларів, наданої партнерами України.

Що передувало

Минулого літа західні уряди-кредитори заявили, що призупинять обслуговування боргу України з 1 серпня до кінця 2023 року. При цьому вони припустилися відстрочки ще на один рік.

Перед цим Україна попросила дворічну відстрочку на виплату зовнішніх боргів.

Нагадаємо, у вересні 2022 року глава Мінфіну Сергій Марченко підписав Меморандум про взаєморозуміння про призупинення виплат за державним та гарантованим державою боргом із групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу з метою пом'якшення економічних наслідків агресивної війни РФ проти України.

У березні 2023 року Група кредиторів України з країн G7 та членів Паризького клубу (Група кредиторів, GCU) надала фінансові гарантії для програми МВФ з метою відновлення макроекономічної стабільності країни.

Надання гарантій з боку GCU включає продовження мораторію на виплату боргів України з 1 серпня 2022 року на період дії програми МВФ (2023-2027 роки).

13 грудня глава місії МВФ в Україні Гевін Грей заявив, що мораторій на виплату зовнішнього боргу уряду України іноземним державам діятиме до 2027 року. Реструктуризацію комерційного боргу буде проведено до середини 2024 року.