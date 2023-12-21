Украина отсрочила выплату долга перед странами G7 и Парижским клубом до 2027 года

Глава ведомства Сергей Марченко сегодня, 21 декабря, подписал изменения в Меморандум о взаимопонимании по приостановке выплат по официальному долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба.

Это позволяет продлить крайнюю дату погашения облигаций, что указывался в подписанном 14 сентября 2022 года меморандуме между сторонами (тогда дедлайн откладывался на срок в 24 месяца).

Новый согласованный термин - конец марта 2027 года - соответствует завершению текущей EFF программы Международного Валютного Фонда (МВФ), добавили в Минфине.

Подписантами меморандума выступили представители правительств Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании и США.

Марченко поблагодарил партнеров из стран G7 "за понимание потребностей Украины в условиях войны".

"Достижение сегодняшней договоренности о пересмотре долговых обязательств позволяет снизить нагрузку на бюджет до конца действия программы МВФ и сэкономить валютную ликвидность для обеспечения социальных расходов", - заявил он.

Также министр добавил, что эта добровольная приостановка выплаты долга является частью пакета международной поддержки на сумму 122 миллиардов долларов, предоставленной партнерами Украины.

Что предшествовало

Прошлым летом западные правительства-кредиторы заявили, что приостановят обслуживание долга Украины с 1 августа до конца 2023 года. При этом они допустили отсрочку еще на один год.

Перед этим Украина попросила двухлетнюю отстрочку на выплату внешних долгов.

Напомним, в сентябре 2022 года глава Минфина Сергей Марченко подписал Меморандум о взаимопонимании о приостановлении выплат по государственному и гарантированному государством долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба с целью смягчения экономических последствий агрессивной войны РФ против Украины.

В марте 2023 года Группа кредиторов Украины из стран G7 и членов Парижского клуба (Группа кредиторов, GCU) предоставила финансовые гарантии для программы МВФ с целью восстановления макроэкономической стабильности страны.

Предоставление гарантий со стороны GCU включает продление моратория на выплату долгов Украины с 1 августа 2022 года на период действия программы МВФ (2023-2027 годы).

13 декабря глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей заявил, что мораторий на выплату внешнего долга правительства Украины иностранным государствам будет действовать до 2027 года. Реструктуризация коммерческого долга будет проведена до середины 2024 года.