"Група кредиторів" схвалила гарантії за кредитом МВФ для України та мораторій на виплату боргів

Група кредиторів України з країн G7 та членів Паризького клубу ("Група кредиторів", GCU) надала фінансові гарантії для програми Міжнародного валютного фонду з метою відновлення макроекономічної стабільності країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву GCU .

"Під час зустрічі МВФ представив опис економічної та фінансової ситуації в країні, свою оцінку економічних перспектив України та дефіциту фінансування у 2023-2027 роках, а також свій аналіз стійкості боргу", - йдеться у повідомленні.

Надання фінансових гарантій з боку GCU включає продовження мораторію на виплату боргів України з 1 серпня 2022 року на період дії програми МВФ (2023-2027 роки).

"Група закликає всіх інших офіційних двосторонніх кредиторів якнайшвидше досягти угоди з Україною про режим боргу, принаймні, настільки ж сприятливий", - наголошується в заяві.