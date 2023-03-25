ua ru
Сб, 25 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Група кредиторів" схвалила гарантії за кредитом МВФ для України та мораторій на виплату боргів

Новость на русском →
Вашингтон, Субота 25 березня 2023 08:37
"Група кредиторів" схвалила гарантії за кредитом МВФ для України та мораторій на виплату боргів Фото: Україна отримає відстрочку на виплату боргів до 2027 року (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Група кредиторів України з країн G7 та членів Паризького клубу ("Група кредиторів", GCU) надала фінансові гарантії для програми Міжнародного валютного фонду з метою відновлення макроекономічної стабільності країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву GCU.

"Під час зустрічі МВФ представив опис економічної та фінансової ситуації в країні, свою оцінку економічних перспектив України та дефіциту фінансування у 2023-2027 роках, а також свій аналіз стійкості боргу", - йдеться у повідомленні.

Надання фінансових гарантій з боку GCU включає продовження мораторію на виплату боргів України з 1 серпня 2022 року на період дії програми МВФ (2023-2027 роки).

"Група закликає всіх інших офіційних двосторонніх кредиторів якнайшвидше досягти угоди з Україною про режим боргу, принаймні, настільки ж сприятливий", - наголошується в заяві.

У липні 2022 року Група кредиторів України з країн G7 та членів Паризького клубу ("Група кредиторів") оголосила про намір призупинити виплати основного боргу та відсотків за двосторонніми боргами з 1 серпня 2022 року до кінця 2023 року, з можливістю продовження призупинення ще на рік.

Група кредиторів України включає Канаду, Францію, Німеччину, Японію, Велику Британію та Сполучені Штати Америки. До спостерігачів Групи входять Австралія, Австрія, Бельгія, Бразилія, Данія, Фінляндія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Корея, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Швейцарія.

Цього тижня було досягнуто домовленості з МВФ на робочому рівні за новою програмою фінансування України на 15,6 млрд доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
G7 МВФ
NEWS
Тарифи на електроенергію не змінюватимуться до кінця квітня, - Шмигаль
Тарифи на електроенергію не змінюватимуться до кінця квітня, - Шмигаль
DAILY
Москва шукає "чорний" вихід. Як РФ через санкції Заходу продає більше нафти в Азію
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Москва шукає "чорний" вихід. Як РФ через санкції Заходу продає більше нафти в Азію