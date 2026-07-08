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Україна відмовилася від мирного плану Трампа та вимагає нової угоди з РФ, - NYP

14:52 08.07.2026 Ср
2 хв
Підхід Києва змінився через ситуацію на фронті
aimg Юлія Капітонова
Україна відмовилася від мирного плану Трампа та вимагає нової угоди з РФ, - NYP Фото: Ольга Стефанішина, посол України в США (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Влада України вирішила відмовитися від мирного плану президента США Дональда Трампа щодо завершення війни з Росією. Для цього є цілком конкретна причина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Post.

Як вдалося дізнатися журналістам, мирний план Трампа, що налічує 28 пунктів, не влаштовує Київ.

Наразі Україна добивається нової угоди з Росією, оскільки ситуація на полі бою змінилася.

Попри це, поки не планується жодних зустрічей, присвячених обговоренню конкретної мирної угоди. Це суттєва зміна порівняно з минулим роком, коли переговорний процес був значно активнішим.

Як заявила посол України у США Ольга Стефанішина, така ситуація пов'язана з покращенням позицій України на фронті. За її словами, це дає Києву можливість "більш творчо" підходити до процесу завершення війни.

Українська влада також розраховує використати роздратування президента США Дональда Трампа діями російського диктатора Володимира Путіна. Це дасть можливість посилити тиск на Кремль.

У Києві вважають, що для припинення війни необхідно змінити баланс тиску на Москву, а не вести переговори щодо чергової версії тієї самої мирної пропозиції.

Стефанішина підтвердила, що Володимир Зеленський і Дональд Трамп можуть обговорити ці питання під час зустрічі на саміті НАТО в Анкарі.

До слова, 28-пунктний мирний план Трампа, серед іншого, передбачав відведення українських військ із неокупованих районів Донбасу, а також відмову України від вступу до НАТО.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Володимир Зеленський розповів про свій настрій перед зустріччю з Дональдом Трампом.

До речі, саме 8 липня президенти України та США проведуть переговори на полях саміту НАТО. У центрі уваги буде питання посилення української ППО.

Також ми писали, що Європа має сумніви щодо результатів зустрічі Зеленського та Трампа.

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