Настрій перед зустріччю з Трампом бойовий, - Зеленський

Україна провела "нормальні" зустрічі на саміті в Туреччині. Сьогодні всі вперше побачили їх результати.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Новини.Live .

Глава держави також прокоментував настрій перед зустріччю з американським колегою Дональдом Трампом.

"Працюємо. Перед президентом Трампом завжди має бути бойовий настрій", - зазначив Зеленський.

Він додав, що для України дуже важлива організаційна, складна зустріч, над якою триває робота.

"Сьогодні вже вперше побачили результати. Це антибалістична коаліція", - сказав президент.

Нагадаємо, вже завтра, 8 липня, Володимир Зеленський проведе зустріч із Дональдом Трампом на полях саміту НАТО. Головною темою переговорів стане посилення української ППО, зокрема питання постачання систем Patriot.