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Настрій перед зустріччю з Трампом бойовий, - Зеленський

18:15 07.07.2026 Вт
1 хв
Глава держави розповів про перші результати саміту у Туреччині
aimg Валерій Ульяненко
Настрій перед зустріччю з Трампом бойовий, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський і Дональд Трамп (Getty Images)
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Україна провела "нормальні" зустрічі на саміті в Туреччині. Сьогодні всі вперше побачили їх результати.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Новини.Live.

Глава держави також прокоментував настрій перед зустріччю з американським колегою Дональдом Трампом.

"Працюємо. Перед президентом Трампом завжди має бути бойовий настрій", - зазначив Зеленський.

Він додав, що для України дуже важлива організаційна, складна зустріч, над якою триває робота.

"Сьогодні вже вперше побачили результати. Це антибалістична коаліція", - сказав президент.

Нагадаємо, вже завтра, 8 липня, Володимир Зеленський проведе зустріч із Дональдом Трампом на полях саміту НАТО. Головною темою переговорів стане посилення української ППО, зокрема питання постачання систем Patriot.

Зазначимо, двостороння зустріч Дональда Трампа з Володимиром Зеленським запланована на 14:30 за київським часом.

Водночас президент США висловив переконання, що Україні та Росії зрештою вдасться досягти домовленостей щодо припинення війни.

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