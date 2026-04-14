Україна відкрила перший агрохаб в Африці: Свириденко назвала країну

Україна відкрила перший агрохаб в Африці - у Республіці Гана. Центр переробки та розподілу продовольства запрацював у межах ініціативи Food from Ukraine.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Юлію Свириденко у Telegram .

За словами Свириденко, попри війну Україна продовжує відігравати важливу роль у забезпеченні глобальної продовольчої безпеки та переходить до нової моделі співпраці - не лише експорту зерна, а й створення виробничих і логістичних центрів у партнерських країнах.

Як розповіла очільниця уряду, агрохаб створено українським агробізнесом у співпраці з урядом Гани як результат домовленостей, досягнутих під час конференції Food from Ukraine у листопаді 2025 року.

"Це новий формат нашої присутності у світі, коли гуманітарна підтримка поєднується з розвитком партнерства і місцевої економіки", - заявила премʼєрка.

Вона додала, що українську продукцію поєднуватимуть із місцевою, формуватимуть продовольчі набори та забезпечуватимуть їх розподіл. Наступний етап - розвиток переробки, пакування та порціонування безпосередньо в Гані.

До перших наборів увійшли рис місцевого виробництва та макаронні вироби, виготовлені в Гані з українського борошна. Під час відкриття було передано 4000 продуктових наборів для найбільш вразливих категорій населення, зокрема для ганійських вдів.

В уряді України розглядають Гану як ключового партнера в Західній Африці для розвитку гуманітарних програм і розширення торговельної присутності в регіоні.

"Готові ділитися нашою експертизою, технологіями та досвідом підвищення врожайності, щоб разом посилювати світову продовольчу безпеку", - підсумувала Свириденко.