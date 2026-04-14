Україна відкрила перший агрохаб в Африці: Свириденко назвала країну
Україна відкрила перший агрохаб в Африці - у Республіці Гана. Центр переробки та розподілу продовольства запрацював у межах ініціативи Food from Ukraine.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Юлію Свириденко у Telegram.
За словами Свириденко, попри війну Україна продовжує відігравати важливу роль у забезпеченні глобальної продовольчої безпеки та переходить до нової моделі співпраці - не лише експорту зерна, а й створення виробничих і логістичних центрів у партнерських країнах.
Як розповіла очільниця уряду, агрохаб створено українським агробізнесом у співпраці з урядом Гани як результат домовленостей, досягнутих під час конференції Food from Ukraine у листопаді 2025 року.
"Це новий формат нашої присутності у світі, коли гуманітарна підтримка поєднується з розвитком партнерства і місцевої економіки", - заявила премʼєрка.
Вона додала, що українську продукцію поєднуватимуть із місцевою, формуватимуть продовольчі набори та забезпечуватимуть їх розподіл. Наступний етап - розвиток переробки, пакування та порціонування безпосередньо в Гані.
До перших наборів увійшли рис місцевого виробництва та макаронні вироби, виготовлені в Гані з українського борошна. Під час відкриття було передано 4000 продуктових наборів для найбільш вразливих категорій населення, зокрема для ганійських вдів.
В уряді України розглядають Гану як ключового партнера в Західній Африці для розвитку гуманітарних програм і розширення торговельної присутності в регіоні.
"Готові ділитися нашою експертизою, технологіями та досвідом підвищення врожайності, щоб разом посилювати світову продовольчу безпеку", - підсумувала Свириденко.
Україна є одним із ключових постачальників зернових культур на світові ринки та забезпечує продовольчу безпеку багатьох країн.
Раніше держава посіла друге місце серед світових експортерів зерна, поступившись лише Сполученим Штатам.
Також нещодавно стало відомо, що Китай відкрив свій ринок для імпорту українського пшеничного борошна. Переговори щодо цього питання тривали щонайменше три роки.