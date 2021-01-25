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Украина стала вторым в мире крупнейшим экспортером зерна

Киев, Понедельник 25 января 2021 14:30
Украина стала вторым в мире крупнейшим экспортером зерна
Фото: экспорт зерна (me.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Украина заняла второе место в рейтинге мировых экспортеров зерна в 2019/2020 маркетинговом году. Впереди только Соединенные Штаты Америки.

Об этом сказал заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка, сообщает пресс-служба Минэкономики.

"По результатам 2019/2020 маркетингового года в совокупности по объему экспорта всех зерновых культур Украина стала "серебряным призером", пропустив вперед лишь США", - сказал Качка.

Качка привел данные министерства сельского хозяйства США, по которым в 2019/2020 маркетинговом году в рейтинге крупнейших экспортеров зерновых Украина заняла второе место по объему поставок ячменя, четвертое - по кукурузе, пятое - по пшенице.

Отметим, что Украина установила рекорд по экспорту зерна. По результатам 2019/2020 маркетингового года (июль 2019 года - июнь 2020 года) на внешние рынки поставлены рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки. Это на 6,8 млн тонн больше чем в прошлом маркетинговом году, когда экспорт составил 50,4 млн тонн.

В то же время в 2020 году урожай зерна в Украине стал самым низким за последние три года. Зерновых и зернобобовых культур намолочено 65,4 млн тонн с площади 15,3 млн га.

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