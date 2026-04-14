Украина открыла первый агрохаб в Африке: Свириденко назвала страну
Украина открыла первый агрохаб в Африке - в Республике Гана. Центр переработки и распределения продовольствия заработал в рамках инициативы Food from Ukraine.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram.
По словам Свириденко, несмотря на войну, Украина продолжает играть важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности и переходит к новой модели сотрудничества - не только экспорта зерна, но и создания производственных и логистических центров в партнерских странах.
Как рассказала глава правительства, агрохаб создан украинским агробизнесом в сотрудничестве с правительством Ганы как результат договоренностей, достигнутых во время конференции Food from Ukraine в ноябре 2025 года.
"Это новый формат нашего присутствия в мире, когда гуманитарная поддержка сочетается с развитием партнерства и местной экономики", - заявила премьер.
Она добавила, что украинскую продукцию будут сочетать с местной, формировать продовольственные наборы и обеспечивать их распределение. Следующий этап - развитие переработки, упаковки и порционирования непосредственно в Гане.
В первые наборы вошли рис местного производства и макаронные изделия, изготовленные в Гане из украинской муки. Во время открытия было передано 4000 продуктовых наборов для наиболее уязвимых категорий населения, в частности для ганийских вдов.
В правительстве Украины рассматривают Гану как ключевого партнера в Западной Африке для развития гуманитарных программ и расширения торгового присутствия в регионе.
"Готовы делиться нашей экспертизой, технологиями и опытом повышения урожайности, чтобы вместе усиливать мировую продовольственную безопасность", - подытожила Свириденко.
Украина является одним из ключевых поставщиков зерновых культур на мировые рынки и обеспечивает продовольственную безопасность многих стран.
Ранее государство заняло второе место среди мировых экспортеров зерна, уступив лишь Соединенным Штатам.
Также недавно стало известно, что Китай открыл свой рынок для импорта украинской пшеничной муки. Переговоры по этому вопросу продолжались не менее трех лет.