Украина открыла первый агрохаб в Африке: Свириденко назвала страну

Украина открыла первый агрохаб в Африке - в Республике Гана. Центр переработки и распределения продовольствия заработал в рамках инициативы Food from Ukraine.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram .

По словам Свириденко, несмотря на войну, Украина продолжает играть важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности и переходит к новой модели сотрудничества - не только экспорта зерна, но и создания производственных и логистических центров в партнерских странах.

Как рассказала глава правительства, агрохаб создан украинским агробизнесом в сотрудничестве с правительством Ганы как результат договоренностей, достигнутых во время конференции Food from Ukraine в ноябре 2025 года.

"Это новый формат нашего присутствия в мире, когда гуманитарная поддержка сочетается с развитием партнерства и местной экономики", - заявила премьер.

Она добавила, что украинскую продукцию будут сочетать с местной, формировать продовольственные наборы и обеспечивать их распределение. Следующий этап - развитие переработки, упаковки и порционирования непосредственно в Гане.

В первые наборы вошли рис местного производства и макаронные изделия, изготовленные в Гане из украинской муки. Во время открытия было передано 4000 продуктовых наборов для наиболее уязвимых категорий населения, в частности для ганийских вдов.

В правительстве Украины рассматривают Гану как ключевого партнера в Западной Африке для развития гуманитарных программ и расширения торгового присутствия в регионе.

"Готовы делиться нашей экспертизой, технологиями и опытом повышения урожайности, чтобы вместе усиливать мировую продовольственную безопасность", - подытожила Свириденко.